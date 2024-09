- La separazione legale e' stata conclusa.

Nel pubblico dibattito seguito dalla separazione di Oliver Pocher (46) e Amira Aly (31), potrebbe esserci un periodo di tranquillità all'orizzonte. Come ha confermato il comico, il loro divorzio è ora definitivo - circa un anno dopo che la loro separazione è stata resa pubblica. Lo ha annunciato in un post su Instagram.

Su una foto del matrimonio della coppia, ora ex, sulla piattaforma social, Pocher ha commentato: "Da oggi, Amira e io siamo ufficialmente divorziati!" Il comico, come al suo solito, non ha potuto fare a meno di aggiungere: "Purtroppo, avevo pensato che sarebbe durato di più." (P.S.: La foto non è attuale.)

Pocher e Aly hanno pronunciato il loro sì nel 2019. Hanno annunciato la loro separazione nel loro podcast congiunto, "Die Pochers!", durante l'estate del 2023. "È ora di informare il pubblico", hanno dichiarato. "Siamo separati. Tutto qui." Da allora, entrambe le parti hanno parlato della aspra battaglia per la custodia che ha generato numerosi titoli sui media.

Nel podcast Podimo "Die Pochers! Frisch recycelt", che Pocher co-condduce con la sua prima ex-moglie Alessandra Meyer-Wölden (41), ha rivelato, alcune settimane dopo un'udienza di divorzio, che il divorzio "non era ancora legalmente vincolante". Il giudice aveva deciso che "non deve andare storto nulla ora, e poi questo divorzio verrà annunciato solo in seguito". Verrà inviato a entrambe le parti e ai loro avvocati per iscritto in un secondo momento.

Nel frattempo, Aly aveva già abbandonato il cognome Pocher. Nel suo podcast "Liebes Leben" con il fratello Hima, anch'egli su Podimo, ha spiegato perché è apparsa come Amira Aly invece che Amira Pocher in uno show TV, "Schlag den Star".

"Io volevo partecipare a questo show come Amira Aly e vincere", ha spiegato. "Sono molto felice di avere il mio nome di nuovo. Sembra giusto così." Il nome le calza a pennello, si sente "completamente a proprio agio" con esso, e da allora "mi sento anche un po' rinata". Aly ora si sente che "faccio qualcosa senza essere giudicata sulla base della mia vita privata".

