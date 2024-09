La sentenza nel caso Apple rappresenta un modesto trionfo contro la diffusa frode fiscale

Un Passo Storico per l'UE: la Vittoria nella Lunga Causa contro Apple, che Evidenzia il Potere contro l'Evasione Fiscale delle Grandi Corporazioni

Mentre la Commissaria Europea Margrethe Vestager si prepara a lasciare la politica alla fine di novembre, può guardare indietro a un importante traguardo della sua carriera: la decisione storica della Corte di Giustizia Europea (CGUE) contro il gigante della tecnologia Apple, un caso che si è protratto per quasi un decennio. Le sentenze della CGUE nei casi Google e Apple rafforzano ulteriormente la crociata di Vestager contro il potere di mercato e le pratiche di evasione fiscale delle grandi tecnologie e delle corporation internazionali. ** Questa sentenza su Apple segna una nota trionfale per Vestager prima della sua partenza**.

La decisione segna la fine degli sforzi instancabili di Vestager per contrastare la dominanza di Apple, che risalgono al momento in cui ha dichiarato illegali gli accordi fiscali segreti dell'Irlanda con Apple e ha ordinato il rimborso di €13 miliardi. La CGUE ha ora ribaltato il ricorso vincente di Apple contro la decisione iniziale, consegnando a Vestager il verdetto finale: i vantaggi fiscali dell'Irlanda, che hanno consentito ad Apple di pagare meno dell'1% delle tasse sui suoi profitti tra il 2003 e il 2014, erano una distorsione illegale della concorrenza.

Questo segna la fine della più lunga disputa su cartelli della storia. Vestager ha accolto la sentenza come "una grande vittoria per i cittadini europei e la giustizia fiscale". Dal punto di vista legale, non c'è spazio per un appello. Per Vestager, è un regalo di commiato adeguato. Ma per l'UE, è solo l'inizio. La saga fiscale di Apple dimostra la necessità di un'azione politica per contrastare l'arricchimento personale dei giganti di internet a livello globale, un'area in cui molti governi spesso falliscono. Di conseguenza, i giganti della tecnologia hanno da tempo spostato la loro attenzione verso nuovi paradisi fiscali.

Apple: un Grande Contribuente all'Estero, Non in Europa

Non sorprende che Apple abbia espresso "delusione" per la decisione. L'azienda ha affermato: "Paghiamo tutte le tasse che dobbiamo, ovunque operiamo, e non c'è mai stato un accordo speciale". Tuttavia, è anche vero che mentre Apple è uno dei più grandi contribuenti negli Stati Uniti, ha abilmente gestito per decenni il pagamento di tasse virtualmente nulle sui profitti europei utilizzando i suoi "iTricks" irlandesi.

In effetti, i buchi irlandesi hanno consentito ad Apple di godere di miliardi di profitti senza tasse sin dal 2013, sfruttando la corsa globale tra i governi per le entrate fiscali. Nonostante la vendita costante di milioni di iPhone e app ai clienti in tutta l'Europa ogni anno, Apple ha efficacemente evitato di pagare tasse sostanziali nell'UE incanalando i profitti attraverso registrazioni legali di brevetti in due società fittizie a Cork e quindi in paradisi fiscali dei Caraibi.

Gli Inganni Legali Obfuscati di Dublino Nutrono la Magia dei Profitti di Apple

Le strategie di risparmio fiscale di Apple dovevano molto ai buchi legali contorti del governo di Dublino. Anche se il governo irlandese ha cercato di catturare alcuni avanzi delle entrate fiscali dei giganti tecnologici internazionali nella competizione globale, la "doppia irlandese" ha consentito alle aziende come Apple di immagazzinare somme enormi nei paradisi fiscali dei Caraibi - essenzialmente senza tasse. La Banca Mondiale ha stimato in passato che circa il 40% degli investimenti globali servono principalmente per l'evasione fiscale, non per scopi produttivi reali.

Le Multinazionali Si Sono Spostate in Nuovi Pascoli

Ironicamente, anche l'Irlanda ha resistito nel raccogliere le entrate fiscali perse richieste da Bruxelles per anni. La situazione indica uno scontro meno sulla legge che sulla politica. La richiesta fiscale retroattiva di Vestager può essere vista come una mossa legale difensiva contro anni di inazione politica nei paesi dell'UE riguardo all'evasione fiscale grave. All'epoca, la commissaria UE Vestager ha tentato di compensare i fallimenti del governo attraverso la politica della concorrenza.

In definitiva, non sono state le sentenze della corte a guidare il cambiamento. Piuttosto, Dublino ha abolito la "doppia irlandese" nel 2015 sotto la pressione internazionale a causa della disputa di Bruxelles con Apple. Per troppo tempo, non solo i paradisi fiscali come l'Irlanda, ma anche Malta, Cipro, Paesi Bassi, Lussemburgo e altri hanno bloccato regole più strette e uniformi.

Di recente, circa 140 paesi hanno promesso un'aliquota fiscale globale minima del 15% per le corporation multinazionali, compresi i paesi dell'UE a basso prelievo come l'Irlanda, l'Ungheria e l'Estonia. Tuttavia, il premio Nobel Joseph Stiglitz ha avvertito in un rapporto alla fine dello scorso anno che l'accordo storico era stato notevolmente indebolito da diverse eccezioni e regole speciali, minando il suo effetto previsto. Le entrate attese dalla tassa globale minima rappresenterebbero meno del 5% delle entrate fiscali mondiali delle corporation multinazionali, suggerendo che le entità potenti riescono ancora a eludere i loro obblighi.

