La Senna rappresenta una sfida significativa per i paraatleti

La Senna fa notizia durante i Giochi Olimpici, con il presidente del CIO Bach che ne loda le meravigliose viste. Tuttavia, gli atleti si stanno lamentando della qualità dell'acqua. Con l'inizio dei Paralimpici, anche la corrente del fiume attira l'attenzione.

Bach ha elogiato le "Sennifiche" Olimpiadi di Parigi, ma il comitato organizzatore ha lottato con i problemi legati alla Senna, un costoso spettacolo da miliardi di dollari. Durante i Paralimpici, previsti per mercoledì, i triatleti dovranno affrontare nuovamente l'acqua sporca. Il para-triatleta tedesco Martin Schulz ha criticato la qualità dell'acqua in un'intervista con SID, definendola "insoddisfacente". Il problema principale, secondo lui, è la corrente.

Schulz, un forte contendente per l'oro nel triathlon, ha detto che anche i migliori nuotatori hanno incontrato difficoltà durante le Olimpiadi, e molti para-atleti trovano impossibile nuotare controcorrente. Nel migliore dei casi, rimangono fermi. "Molti nuoteranno all'indietro", ha avvertito. Sono state già considerate misure d'emergenza come il rinvio o il nuoto solo a favore di corrente.

La situazione peggiore sarebbe un duathlon composto da corsa, ciclismo e corsa. "Lascerebbe un sapore amaro", ha sottolineato Schulz. I triatleti competono eccellendo in tutte e tre le discipline, e alterare le regole distorcerebbe i risultati, come saltare cinque eventi in un decathlon. Ciò potrebbe portare a pochi vincitori e molti perdenti.

Despite the concerns about fairness, Schulz understood the impulse of organizers to capture stunning images alongside the iconic Eiffel Tower. "It's inspiring, fantastic images for the world. That's what you want," Schulz said. "It's a tough balancing act. With the river, it's always a gamble. With the landmarks, it's distinctive, and you want to maintain it." The triathlon races are scheduled for Sunday and Monday in September.

