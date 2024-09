La senatrice Kelly Ayotte, che ha precedentemente servito il Senato, dovrebbe trionfare nelle primarie repubblicane, assicurandosi la sua posizione di governatrice successiva al governatore Chris Sununu nel New Hampshire.

Ayotte è prevista per conquistare una fittissima competizione primaria che include l'ex presidente del Senato dello stato Chuck Morse.

Sununu, che ha acquisito rilevanza principalmente grazie alla sua critica all'ex presidente Donald Trump, ha deciso di non concorrere per un quinto mandato biennale consecutivo, rivelando lo scorso anno che "il momento è giusto per un altro repubblicano per governare il nostro stato eccezionale".

La importanza del New Hampshire nelle primarie presidenziali - insieme al suo spirito ribelle - lo ha reso la cosa più vicina a un campo di battaglia politico all'interno della principalmente democratica New England.

Entrambi Sununu e il rappresentante democratico di lungo corso Annie Kuster si ritireranno dopo quest'anno.

Ayotte, che ha ottenuto l'endorsement del governatore, ha promesso di mantenere il New Hampshire sulla "traiettoria Sununu" - un netto contrasto con Morse, che si è posizionato come un sostenitore dedicato di Trump.

Ayotte, un'ex procuratore generale dello stato, ha ottenuto il suo unico mandato senatoriale nel 2010 e si è presto affermata come una promettente politica. Tuttavia, sei anni dopo, è rimasta indietro in un'elezione molto combattuta alla governatrice democratica Maggie Hassan, che ha mantenuto il seggio da allora.

Durante quella campagna del 2016, Ayotte ha ritirato il suo endorsement per Trump dopo la diffusione del video "Access Hollywood", dichiarando allora di "non poter e non voler sostenere un candidato presidenziale che si vanta di degradare e aggredire le donne".

Ayotte è tornata a Washington durante il mandato di Trump, facilitando le udienze per la conferma del giudice della Corte Suprema Neil Gorsuch nel 2017.

