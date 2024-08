- La Semperoper inizia la sua nuova stagione con la presentazione di "L'olandese volante"

La Semperoper di Dresda ha inaugurato la nuova stagione con una rappresentazione dell'opera di Richard Wagner "Il Vasello Fantasma". Questa produzione ha segnato la prima esecuzione dell'opera nello stesso luogo nel 1843. In questa occasione, si sono esibiti cantanti di fama come Michael Volle (Il Vasello), Jennifer Holloway (Senta), Georg Zeppenfeld (Daland) e Mary (interpretata da Christa Mayer). La direzione musicale è stata affidata ad Axel Kober. Il pubblico ha risposto con applausi prolungati e acclamazioni.

Dopo un mandato di sei anni, l'Intendente Peter Theiler ha lasciato il suo incarico, passando il testimone a Nora Schmid, che aveva precedentemente ricoperto il ruolo di capo drammaturgo dell'opera. Inoltre, Christian Thielemann ha lasciato l'incarico di direttore principale della Staatskapelle Dresden, passando il testimone al direttore italiano Daniele Gatti. Inoltre, Kinsun Chan è stato nominato nuovo direttore del balletto.

Schmid ha annunciato dieci nuove produzioni nel dipartimento dell'opera e quattro nuovi balletti per la sua prima stagione. Il suo obiettivo è coprire un vasto spettro musicale, che va dalla musica barocca alle composizioni contemporanee, dalle fiabe fantastiche alle opere di fantascienza. Inoltre, prevede di revival 27 pezzi precedentemente eseguiti, assicurando il piacere dei fedeli appassionati. La prima premiere sarà "Mefistofele" di Arrigo Boito, in programma per il 28 settembre.

Schmid ha rivolto un discorso al pubblico prima della fine del sipario, dicendo: "Il periodo di attesa per l'opera, il balletto e i concerti è ora finito". Ha incoraggiato il pubblico a partecipare a un dialogo post-spettacolo nel foyer o sulle terrazze della Semperoper.

Il sabato vedrà Daniele Gatti fare il suo debutto come direttore principale dell'Orchestra di Stato Sassone. La sua ultima esibizione con questa orchestra risale a 24 anni fa, su invito del direttore principale precedente, Giuseppe Sinopoli. Il programma dei concerti include "Notte Trasfigurata" di Arnold Schoenberg in una versione per orchestra da camera e la Prima Sinfonia di Gustav Mahler. Sono previste ulteriori esibizioni per la domenica e il lunedì.

La stagione di apertura della Semperoper sotto l'Intendente Nora Schmid promette dieci nuove produzioni d'opera e quattro nuovi balletti. Questa stagione inaugurale mira a presentare un vasto spettro musicale, dalla musica barocca alle composizioni moderne.

Leggi anche: