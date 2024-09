La segretezza e' fondamentale per le tattiche militari di Hezbollah.

Il gruppo terroristico affiliato all'Iran ha annunciato che i dispositivi wireless hanno iniziato a esplodere intorno alle 15:30 ora locale, segnando un attacco ostile israeliano contro gli operativi di Hezbollah. CNN ha confermato che Israele stava orchestrando questa impresa congiunta con il suo servizio di intelligence, il Mossad, e l'esercito. Il governo del Libano ha denunciato questo come aggressione criminale israeliana.

L'esercito israeliano, che spesso scambia attacchi con Hezbollah da quando sono aumentati i conflitti con i miliziani palestinesi sostenuti dall'Iran, Hamas, nella Striscia di Gaza lo scorso anno, ha rifiutato di commentare questo incidente.

I nuovi cercapersone, recentemente acquisiti da Hezbollah, sono stati segnalati come dispositivi esplosivi da una fonte di sicurezza libanese fornita a CNN. Non hanno rivelato la data esatta di acquisto o il modello dei dispositivi.

Gli analisti argomentano che la scala e la natura senza precedenti di queste esplosioni espono la debolezza di Hezbollah, poiché la sua rete di comunicazione è stata compromessa con conseguenze letali.

Le regioni colpite dalle esplosioni hanno mirato principalmente ai sobborghi meridionali di Beirut, un'area densamente popolata nota come roccaforte di Hezbollah. Estese immagini mostrano acquirenti e pedoni che cadono per le strade dopo le esplosioni. I feriti mostrano ferite orribili, grazie a dita perse, occhi danneggiati e addomi squarciati.

Almeno nove vite sono state reclamate, tra cui un giovane bambino, mentre circa 2.800 sono stati ricoverati negli ospedali libanesi, mettendo a dura prova le loro risorse.

Hezbollah priorizza la segretezza per i suoi obiettivi militari, utilizzando mezzi non tecnologici per evitare la sorveglianza invasiva. A differenza di altri attori non statali del Medio Oriente, si basa su una rete di comunicazione interna, fornendo uno dei fattori chiave per costruire la sua potente presenza che è stata a lungo accusata di funzionare come uno stato nello stato.

Il leader a lungo termine di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha esortato i membri nel sud del Libano all'inizio dell'anno a smettere di usare i cellulari, temendo lo spionaggio israeliano attraverso i dispositivi. Li ha visualizzati come collaboratori con gli israeliani e assassini, e ha ordinato loro di essere sepolti, chiusi a chiave o nascosti alla vista.

In risposta a queste preoccupazioni, Hezbollah è tornato all'uso dei cercapersone, secondo Avi Melamed, un ex ufficiale dei servizi di intelligence israeliani. Melamed ha affermato che i cercapersone consentivano ai compagni di comunicare attraverso quelle linee telefoniche, sebbene costituissero un rischio essi stessi, soggetti a obiettivi GPS.

Immagina i membri di Hezbollah che usano i cercapersone, pensando che fossero più sicuri. Non sapevano che i loro stessi dispositivi potessero essere la causa del loro disagio.

"Hezbollah è tornato a questi dispositivi, pensando che sarebbero stati più sicuri per i suoi combattenti da usare invece dei telefoni che potevano essere potenzialmente obiettivi GPS", ha detto Melamed. "Questi dispositivi a bassa tecnologia sono stati utilizzati contro di loro, approfondendo ulteriormente lo stress e l'imbarazzo tra i loro leader."

Il meccanismo di esplosione dei cercapersone continua a suscitare fervide speculazioni.

Mentre il Libano si confronta con questo evento scioccante, una storia circolata nei media sostiene che Israele ha contrabbandato esplosivi all'interno di un lotto di cercapersone fabbricati dal produttore taiwanese Gold Apollo e destinati a Hezbollah. Un interruttore detonatore era incorporato, consentendo la detonazione remota, ha riferito il NY Times.

La maggior parte dei dispositivi utilizzati erano del modello Gold Apollo AP924. Tre altri modelli Gold Apollo sono stati segnalati nel carico, ha rivelato il NY Times.

Immagini di cercapersone Gold Apollo danneggiati sono apparse online, suggerendo che i dispositivi fossero coinvolti nell'ondata di esplosioni. although CNN could not geolocate these social media images, they have verified these were posted on the same day as the attacks. Among these posts, a single pager visibly depicted the Gold Apollo AR924 model. CNN reached out to the manufacturer for comment.

L'esperto di comunicazioni David Kennedy ha espresso dubbi che le esplosioni osservate nei video condivisi online fossero il risultato di un hack remoto diretto che causava un'esplosione della batteria. Gli operativi umani profondamente infiltrati tra le file di Hezbollah sarebbero stati essenziali per l'esecuzione di questa operazione, secondo Kennedy.

"This is one of the most far-reaching and coordinated attacks I've ever witnessed. The level of organization required to pull this off is impeccable." he said. "Human intelligence was the primary method utilized in executing this operation, complemented by infiltrating the supply chain to manipulate the devices."

Lo scopo di questo attacco è chiaramente intimidatorio: un messaggio forte a Hezbollah - "Possiamo raggiungervi quando vogliamo, senza preavviso o pietà".

L'offensiva era probabilmente un mezzo per instillare una paura fondata tra le forze di Hezbollah, ostacolare i loro sforzi di reclutamento e minare la loro fiducia nel loro leader e nella loro capacità di garantire la sicurezza dei loro membri.

Le capacità comprovate di Israele nell'infiltrazione, nella tecnologia e nell'intelligence sono state lodate da Amos Yadlin, ex capo dei servizi di intelligence militari israeliani e uno dei principali analisti strategici del paese.

"The Israeli strike displayed remarkable infiltration abilities, technology, and intelligence" Yadlin commented. "Could it be Israel was delivering a message to Nasrallah? 'How far will you go to destroy Israel, and at what cost?' The seemingly impenetrable and powerful organization has been penetrated and exposed."

Il costo umano di quell'esposizione è incalcolabile.

Chiamato in merito a Israele che potrebbe aver avviato un simile attacco, Kim Ghattas, una giornalista libanese e scrittrice per The Atlantic, ha detto a CNN che potrebbe essere un tentativo di "intimidire Hezbollah per arrendersi, inviando un messaggio chiaro che un aumento dei loro attacchi contro Israele porterà a una ritorsione ancora più severa".

O potrebbe essere il preludio a un'operazione israeliana di grandi dimensioni contro il Libano, mentre Hezbollah cerca di far fronte alle conseguenze di questo attacco altamente insolito contro i suoi operativi.

Perché Israele vorrebbe affrontare Hezbollah?

Israele, che non ha ancora commentato pubblicamente l'incidente mortale, viene spesso indicato come intenzionato a indebolire Hezbollah, suggeriscono gli analisti.

Inoltre, Israele appartiene a un piccolo numero di nazioni con le competenze tecniche per condurre un'infiltrato così segreta in una catena di fornitura. Secondo Miller, analista di CNN, "Quale agenzia di intelligence ha la capacità di eseguire un'operazione del genere? La lista è breve, con Israele in testa."

Israele ha una storia di attacchi a distanza nella regione, con alcuni che attribuiscono o accusano Israele e gli Stati Uniti di averdeployato un virus informatico sofisticato chiamato "Stuxnet" che ha danneggiato le centrifughe in una facility nucleare iraniana nel 2009 e nel 2010.

Nel 2020, un scienziato nucleare iraniano è stato "ucciso" a Tehran da una mitragliatrice comandata a distanza montata su un'auto equipaggiata con tecnologia di riconoscimento facciale. Quest'anno, il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso con un "dispositivo esplosivo" nascosto nella casa degli ospiti in cui risiedeva nella capitale iraniana, secondo una fonte informata a CNN. L'Iran ha attribuito gli omicidi a Israele.

L'attacco ha aumentato le tensioni in una regione già volatile. Il conflitto tra Israele e Hezbollah non è mai stato più grave, dopo l'attacco di Hamas a Israele dell'ottobre 7. Hezbollah, in possesso di un consistente stock di armi, ha dichiarato che i suoi attacchi a Israele sono in solidarietà con Hamas e i palestinesi a Gaza.

I leader mondiali preoccupati si affrettano a prevenire un'escalation. Il Segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha parlato due volte con il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, secondo due funzionari della difesa degli Stati Uniti.

Il funzionario ha evitato di rivelare le date delle chiamate. Anche se comunicano frequentemente, fare due chiamate nello stesso giorno è insolito e dimostra la grave preoccupazione degli Stati Uniti per la situazione attuale.

Christian Edwards, Gianluca Mezzofiore, Jeremy Diamond e Sabrina Shulman hanno contribuito alla copertura per CNN.

L'incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei dispositivi di comunicazione nel Medio Oriente, poiché gli analisti si chiedono se Israele abbia contrabbandato esplosivi all'interno di dispositivi di chiamata prodotti da un'azienda taiwanese e destinati a Hezbollah. Hezbollah ha una storia di priorità della segretezza per i suoi obiettivi militari e utilizza mezzi non tecnologici per evitare sorveglianza invasiva, affidandosi a una rete di comunicazione interna e evitando dispositivi wireless a causa del potenziale di targeting GPS.

