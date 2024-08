- La sedia del Parlamento, ormai superata, è attualmente in uso.

I mobili parlamentari del Reno-Palatinato, temporaneamente trasferiti nella Steinhalle del Landesmuseum di Magonza durante i lavori di ristrutturazione della loro originale sala plenaria, non sono ancora stati riutilizzati. L'assemblea ha annunciato che i mobili, comprensivi di sedie, tavoli e podio del presidente, sono stati smontati e messi al sicuro in una struttura nella regione dell'Hunsrück. Si sta ancora valutando come e a quale scopo "questo reperto culturale" potrebbe essere utilizzato in futuro.

Questi mobili, risalenti al 1987, hanno rappresentato un momento significativo nella storia parlamentare tedesca, poiché hanno rappresentato la creazione della prima sala plenaria circolare all'interno dell'historico Deutschhaus, consentendo ai legislatori e ai rappresentanti del governo di interagire ad un livello pari. Dopo la ristrutturazione del Deutschhaus, i mobili hanno temporaneamente servito come sala plenaria della Steinhalle dal 2016 al primo 2021.

Durante questo periodo, il parlamento del Reno-Palatinato ha considerato di trasformare la Steinhalle in un "laboratorio della democrazia" in collaborazione con i mobili antichi. Tuttavia, questo piano non si è materializzato. Di conseguenza, il Landesmuseum può ora utilizzare la Steinhalle, originariamente una sala da equitazione barocca, per i propri scopi. Tuttavia, la possibilità di creare un centro di apprendimento democratico in un'altra sede rimane, come ha menzionato il portavoce del Landtag Marco Sussmann.

