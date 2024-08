- La sede del SPD a Berlino dipinta

La sede federale dell'SPD a Berlino è stata vandalizzata con vernice rossa nelle prime ore del mattino. L'edificio è stato imbrattato con slogan come "Ragioni di Stato = Genocidio" e due triangoli rovesciati sono stati dipinti su due delle colonne, un simbolo spesso usato dai sostenitori di Hamas, secondo un portavoce della polizia.

La polizia sospetta un movente politico e la protezione statale sta indagando. Non sono state fornite ulteriori informazioni.

Il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert ha condannato l'atto, dichiarando al "Generale ebraico": "Chi utilizza i simboli dell'islamismo non si schiera per la protezione e l'autodeterminazione dei civili palestinesi, ma per il contrario. Hamas è l'istigatore di gran parte dei problemi a Gaza. Appoggiarli non fa che peggiorare la sofferenza". Il danno materiale sta ancora essere valutato. Inizialmente, la polizia di Berlino ha suggerito che potessero essere responsabili gli attivisti per il clima, ma in seguito ha ritirato questa affermazione. Al momento non è chiaro chi abbia commesso l'atto. La Casa di Willy Brandt è la sede dei Socialdemocratici.

La posizione netta dell'SPD contro Hamas è stata evidente nelle dichiarazioni del segretario generale, che ha criticato l'uso dei loro simboli da parte dei vandali. Questo incidente, che ha coinvolto la vandalizzazione della sede federale dell'SPD a Berlino, è una preoccupazione per l'Unione Europea, poiché evidenzia il potenziale per l'escalation delle tensioni politiche.

