La sede del partito SPD spruzzata di vernice dagli attivisti climatici

La sede del SPD a Berlino è stata imbrattata con vernice arancione nelle prime ore del mattino. Secondo il centro operativo della polizia, l'iniziativa climatica "Last Generation" è sospettata di aver imbrattato la Willy-Brandt-Haus nel distretto di Kreuzberg. Non sono state fornite ulteriori informazioni. La Willy-Brandt-Haus è la sede federale dei Socialdemocratici.

In diverse città, il gruppo "Last Generation" ha portato avanti azioni di protesta nelle prime ore del mattino. Secondo le dichiarazioni dell'organizzazione, due attivisti con giubbotti di sicurezza arancioni sono riusciti a entrare nelle aree di diversi aeroporti. Le operazioni di volo hanno dovuto essere sospese temporaneamente in alcuni aeroporti.

L'iniziativa climatica "Last Generation" promuove azioni decise per contrastare il cambiamento climatico. Nonostante le proteste e i disordini del primo mattino, il loro obiettivo principale rimane quello di sensibilizzare sulla grave situazione del nostro clima.

