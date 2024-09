Prossimi Numeri intitolati "Terra del Fuoco" nella Serie - La seconda stagione sarà anch'essa testimone di un'esplosione.

Circa un anno fa, la popolare serie americana "Fire Country" ha debuttato in Germania, omaggiando l'altruismo dei veri pompieri attraverso una miscela di azione, tristezza e dramma. A partire dal 2 settembre, il protagonista e riluttante eroe Bode Donovan (Max Thieriot, 35) torna a sperimentare il calore mentre la seconda stagione della serie CBS va in onda su Universal TV in Germania, continuando il successo della prima e tracciando nuovi percorsi. Senza dubbio, ciò implica spegnere non solo veri incendi, ma anche numerosi fuochi interpersonali nei dieci nuovi episodi.

Dal carcere al camminatore di fiamme e ritorno - dove si è conclusa la prima stagione

Spesso, il detenuto Bode Donovan ha rischiato la vita e le membra come pompiere temporaneo, dimostrando che, nonostante un passato burrascoso, ha un cuore nobile. Il programma della prigione che concede la libertà anticipata ai detenuti come lui in cambio di un posto in una squadra di pompieri sembra funzionare. O no?

Per Bode, la presunta quête dell'eroe si è trasformata in un ciclo vizioso - alla fine della prima stagione, era di nuovo dietro le sbarre, avendo pagato per un crimine di narcotici per proteggere un amico. Bode sembra aver fatto pace con la sua incarcerazione all'inizio dei nuovi episodi. Ma poi, un terremoto catastrofico colpisce la sua città natale di Edgewater, e i coraggiosi uomini e donne della Stazione 42 devono combattere la devastazione che porta.

Un problema dopo l'altro

Una notizia dolce-amara: A differenza della prima stagione, che con i suoi 22 episodi di circa 45 minuti ciascuno ha reso omaggio alle serie classiche, la seconda stagione torna alla sua lunghezza standard. In altre parole: Con dieci episodi, è meno della metà della lunghezza della stagione precedente. Da un lato, ciò significa perdere una sessione settimanale di visione televisiva, ma dall'altro ha anche i suoi vantaggi. La trama è liberata dalla lunghezza drammatica inutile e costretta a concentrarsi sull'essenziale.

Ciò include missioni adrenaliniche e drammi personali per i personaggi principali. La prima è grazie a Tony Phelan e Joan Rater, che hanno creato "Fire Country" con l'attore protagonista Thieriot e hanno lavorato in precedenza a serie come "Grey's Anatomy". E la leggendaria produzione Jerry Bruckheimer (80) tiene d'occhio la serie, garantendo un'abbondanza di spettacolo.

Più fuoco e un universo in crescita

In più di un senso (e in modo positivo), "Fire Country" è un incendio televisivo. Non solo CBS ha ordinato una terza stagione, ma per la stagione 2025/2026 è prevista la première del primo spin-off, "Sheriff Country". La base per questo è un personaggio che i fan tedeschi della serie incontreranno: "Deadpool" star Morena Baccarin (45) interpreterà il vicesceriffo di Edgewater Mickey Fox nella seconda stagione di "Fire Country". Lo spin-off ruoterà intorno al suo personaggio e, come i universi di "Law & Order" o "NCIS", è probabile che ci siano alcuni episodi crossover.

Tuttavia, non è ancora la fine degli spin-off, come riportato dal sito industriale statunitense "Deadline". Anche per la terza stagione confermata, un nome importante è già stato garantito come guest star e potenziale protagonista di uno spin-off. Jared Padalecki (42), la cui serie "Walker" si è appena conclusa, indosserà l'uniforme da pompiere di Edgewater in tre episodi. Data la sua potenza di star, si presume che, come Baccarin, il suo ruolo da guest serva da trampolino di lancio per la sua serie.

Nonostante ciò, segnate il 2 settembre sul vostro calendario - Universal TV trasmetterà i primi due episodi della nuova stagione di "Fire Country" ogni lunedì alle 20:15. Tutti gli episodi saranno anche disponibili on demand.

