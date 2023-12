La seconda scelta assoluta Chet Holmgren brilla nel debutto alla NBA Summer League e stabilisce un record

La scelta numero 2 assoluta al Draft NBA 2022 degli Oklahoma City Thunder ha indossato per la prima volta la maglia azzurra martedì nella NBA Summer League.

La Summer League è una competizione fuori stagione in cui le squadre fanno giocare prevalentemente rookie, giocatori al secondo anno e giocatori marginali della NBA per dare minuti ai talenti in via di sviluppo e vedere chi si adatta e chi no.

Nella vittoria per 98-77 contro gli Utah Jazz, Holmgren ha stupito i tifosi nei suoi 24 minuti in campo, stabilendo record su record.

Il ventenne big man ha chiuso con 23 punti - inclusi 4 su 6 tentativi da tre punti - sette rimbalzi e quattro assist.

Ha inoltre concluso con sei blocchi, il massimo storico in una partita di NBA Summer League.

Quando gli è stato comunicato che aveva battuto il record di blocchi, Holmgren ha detto che voleva di più. "Solo sei? È questo il record? Oh, beh, sto venendo a batterlo di nuovo", ha detto a ESPN nella sua intervista televisiva post-partita.

Secondo ESPN, Holmgren è diventato il primo giocatore nella storia della Summer League a registrare almeno cinque blocchi e a realizzare quattro tiri da tre punti.

Giocando al fianco di gran parte della vasta gamma di giovani talenti dei Thunder - Josh Giddey, Alekesej Pokusevski, Jaylin Williams e Jalen Williams - la stazza e l'abilità di tiro di Holmgren sono emerse immediatamente.

L'atleta di Gonzaga, alto due metri e mezzo, ha chiuso il pitturato con la sua stazza e ha messo in mostra alcune delle abilità offensive che ha già appreso.

Ha schiacciato con forza il pallone per segnare i suoi primi punti, ha realizzato un tiro da tre punti in faccia al metro e novanta di Tacko Fall e ha realizzato un tiro fadeaway dalla media distanza che assomigliava in modo impressionante a quello dell'Hall-of-Famer dell'NBA Dirk Nowitzki.

"Holmgren ha detto, con il braccio intorno a Giddey, che i miei compagni di squadra mi hanno preparato, parlato e messo in condizione di avere successo".

"Urla a questo ragazzo qui", ha detto indicando Giddey. "Ha fatto una doppia-doppia con assist. È stata una grande serata per lui e mi ha aiutato molto".

Giddey ha elogiato Holmgren. "L'entusiasmo con cui è arrivato, il modo in cui ha giocato stasera è stato importante per noi", ha detto la guardia australiana.

"Quando si tratta di una scelta così alta, c'è molta pressione in arrivo, e lui l'ha gestita al meglio. Per me è facile giocare con uno come lui. Può allungare il campo e concludere a canestro. Mi protegge, mi copre le spalle in difesa. Mi piace molto giocare con lui. È bastata una partita e l'intesa si è rafforzata".

Anche lo staff tecnico dei Thunder è rimasto impressionato dal debutto di Holmgren.

"Ho pensato che fosse molto bravo offensivamente. La cosa che mi ha colpito di più è stato il modo in cui ha giocato all'interno del nostro stile", ha detto Kameron Woods, allenatore della squadra estiva dei Thunder.

"Ha ovviamente disputato una grande partita, ma la cosa più impressionante per me è stata che l'ha fatto all'interno del nostro attacco. Sembrava una pallacanestro di squadra e lui ha trovato il successo all'interno di quello che facciamo".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com