- La seconda fase di un processo per omicidio segue un presunto furto di eroina.

A seguito di un presunto furto di droga e furto di eroina, due sospetti si trovano nuovamente di fronte alla Corte regionale di Giessen. I due individui, di 41 e 46 anni, sono accusati di aver rapinato due spacciatori alla fine di febbraio 2022 in cerca di eroina.

Il caso contro un terzo sospetto, che avrebbe dovuto attendere in un'auto i due sospetti principali durante il crimine, è stato archiviato poiché non si è presentato al processo nonostante fosse stato chiamato.

I due sospetti, che sarebbero stati tossicodipendenti all'epoca del crimine e provenienti dalla Georgia, avrebbero pianificato il furto, secondo l'ufficio del procuratore. Sono accusati di aver legato e imbavagliato le due vittime, quindi di averle aggredite con pugni e calci.

Un uomo di 56 anni è morto sul posto nel tentativo di difendersi con un martello di gomma. L'altro uomo è morto alcuni mesi dopo per cause sconosciute.

L'avvocato del sospetto più anziano ha letto una dichiarazione del suo cliente. In essa, l'uomo afferma di aver avuto intenzione di acquistare eroina dal 56enne il giorno dell'incidente, il 28 febbraio 2022. A causa dei sintomi di astinenza, si sentiva male. Il più giovane dei due uomini nell'appartamento non voleva farlo entrare, sostenendo che il 56enne stava dormendo e non c'erano droghe disponibili. Alla fine, ha forzato la porta. Quando il 56enne ha cercato di colpirlo con un martello di gomma, ha reagito.

Il secondo sospetto era anche presente nell'appartamento, il che ha portato a una colluttazione. Quando qualcuno ha bussato alla porta, ha panico e è fuggito dal balcone, secondo il 46enne. Il suo unico intento era ottenere eroina dal 56enne, avendolo fatto in passato. Non si aspettava che la situazione peggiorasse e che l'uomo morisse.

Il secondo sospetto ha affermato di essere entrato nell'appartamento dopo che la colluttazione era iniziata. Ha visto uno dei due uomini sdraiato in bagno, mentre il 46enne e l'uomo più anziano dei due spacciatori erano impegnati in una lotta fisica e una disputa verbale. Il 56enne urlava forte.

Sentendo bussare alla porta, ha notato le droghe sul tavolo e ha consigliato al suo complice di andarsene. Hanno entrambi lasciato l'appartamento attraverso il balcone. In seguito, hanno fatto visita all'appartamento del terzo sospetto, il che ha portato a una colluttazione. "Non avrebbe dovuto succedere", ha affermato il 41enne. "Il mio intento non era causare la morte o il danno di nessuno. È stato uno shock scoprire che qualcuno era morto."

I sospetti sono accusati di omicidio colposo, rapina a mano armata con morte e violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, nonché lesioni personali gravi intenzionali. L'ufficio del procuratore li accusa anche di omicidio per guadagno finanziario.

In un processo precedente, la Corte regionale di Giessen ha condannato i due sospetti all'ergastolo per omicidio e rapina a mano armata con morte. Tuttavia, la Corte federale di giustizia ha annullato questa decisione, giudicando l'intenzione di uccidere insufficientemente giustificata.

Il processo riprenderà martedì con l'esame dei testimoni, compresi gli agenti di polizia e i residenti della casa.

