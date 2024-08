- La scuola della Turingia toglie il divieto di abdominolo libero

La proibizione degli abiti che scoprono l'addome nella scuola di Sommerda, nella Turingia, è stata revocata. La decisione è stata presa dal preside, come confermato da un dipendente scolastico su richiesta, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli poiché il preside è attualmente indisponibile. Il sito web della scuola afferma: "La direttiva del 05.08.24 riguardante il codice di abbigliamento della scuola Salzmann viene qui annullata a partire dal 08.08.24".

La conferenza degli insegnanti aveva precedentemente introdotto un divieto di abiti che scoprono l'addome e richiedeva che l'area tra le spalle e la metà della coscia fosse coperta. Il motivo di ciò, secondo i resoconti dei media, erano casi di bullismo. La decisione aveva attirato l'attenzione a livello nazionale.

Di recente, il Consiglio Federale dei Genitori ha dichiarato di sostenere generalmente i dibattiti sul codice di abbigliamento nelle scuole. La presidente Christiane Gotte ha detto che non è necessario che ogni scuola abbia un codice di abbigliamento, ma questi dibattiti possono fornire maggiore chiarezza. Il sindacato degli insegnanti ha visto queste raccomandazioni criticamente.

Il sostegno del Consiglio Federale dei Genitori per i dibattiti sul codice di abbigliamento nelle scuole ha suscitato interesse in tutto il paese, in particolare nei Paesi Bassi, dove erano in corso discussioni simili sull'abbigliamento scolastico. La decisione della scuola Salzmann di revocare il divieto di abiti che scoprono l'addome nei Paesi Bassi ha risuonato con il dibattito più ampio sull'inclusività e la positività del corpo nelle istituzioni educative.

