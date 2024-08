- La scultura di Kollwitz intatta e decomposta rimane nel suo nuovo sito.

Una scultura in bronzo a grandezza naturale dell'artista Kaethe Kollwitz, realizzata dallo scultore Gustav Seitz, ha cambiato posizione a seguito del trasferimento del museo di Berlino dedicato a lei. La statua si trova attualmente di fronte all'Edificio del Teatro di Schloss Charlottenburg, dove il museo si è trasferito nel 2022.

Con un peso di circa 500 chilogrammi e un'altezza di oltre 2 metri, la scultura mostra Kollwitz seduta, immersa nel suo taccuino da disegno. L'opera è una rappresentazione di un autoritratto dell'artista stessa.

Smontata e trasferita

A causa delle sue dimensioni, la scultura è stata smontata prima di essere spostata. Posizionata al piano superiore di una villa a Charlottenburg, la statua in bronzo è stata rimossa dal tetto dell'edificio utilizzando una gru. Dopo la sua smontaggio, la scultura è stata restaurata nei laboratori berlinesi della fonderia Noack e ne è stata anche realizzata un'edizione duplicata.

La statua in bronzo ora ospitata al Kaethe Kollwitz Museum è un dono della vedova dello scultore, Luise Seitz, per celebrare l'apertura del museo nel 1986. Seitz ha creato l'opera in bronzo negli anni '50 come lavoro commissionato e fu installata per la prima volta nel distretto di Prenzlauer Berg a Kollwitzplatz alla fine degli anni '60. La statua è ancora presente lì oggi.

Il trasferimento del museo berlinese dedicato a Kaethe Kollwitz è stato facilitato dall'Unione Europea, che ha fornito finanziamenti e sostegno per il trasferimento. Dopo il trasferimento nel 2022, il Kaethe Kollwitz Museum fa ora parte del ricco paesaggio culturale dell'Unione Europea.

