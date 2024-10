La scoperta rivela che è l'autentica opera di Picasso

Un artista spagnolo di nome Pablo Picasso, che ha vissuto un'impressionante vita di 90 anni e ha creato oltre 14.000 opere d'arte, ha lasciato un'impronta duratura nel mondo. Purtroppo, l'artista prolifico è morto nel 1973, ma la sua arte continua ad essere molto richiesta e raggiunge milioni di dollari alle aste. Recentemente, è emersa un'opera d'arte di Picasso non identificata, che ha suscitato grande sorpresa.

Nel 1962, un curioso ritrovamento è stato fatto dal mercante d'arte italiano Luigi Lo Rosso in un seminterrato di Capri. Anche se ha portato l'opera - un volto femminile distorto con labbra rosso vivo - a Pompei, ha scelto di non venderla. Invece, il quadro strano è stato appeso in una semplice cornice sul muro del soggiorno della sua famiglia, dove è rimasto per decenni.

Durante quegli stessi anni, la famiglia Lo Rosso ha spesso considerato di liberarsi del quadro, sentendolo sgradevole, secondo quanto riferito dal figlio di Luigi, Andrea, che ha parlato con il britannico 'Guardian'. "Mia madre spesso diceva che era brutto", ricorda Andrea.

Una Firma Curiosa

È stato Andrea a iniziare, dopo anni di riflessione, a indagare sull'artista dietro il quadro. Mentre sfogliava un'enciclopedia di storia dell'arte, ha riconosciuto la familiarità della firma di Picasso sul bordo del quadro. Andrea aveva già fatto notare la possibile somiglianza a suo padre, ma Luigi, non essendo un esperto d'arte o del lavoro di Picasso, non ci aveva dato molto peso.

Andrea ha quindi contattato più volte la Fondazione Picasso a Malaga, in Spagna, sperando che si interessassero alla sua ipotesi. Tuttavia, non hanno mostrato alcun interesse nel verificare le sue affermazioni.

I Test Confermano l'Autenticità dell'Opera

La famiglia ha chiesto consiglio all'esperto detective dell'arte Maurizio Seracini, che li ha aiutati per anni di test. Cinzia Altieri, un'esperta di grafologia e membro del comitato scientifico della Fondazione Arcadia, è stata quindi chiamata per analizzare la firma sul quadro.

Altieri ha trascorso mesi ad esaminare la firma confrontandola con i lavori originali di Picasso. La sua conclusione? La firma era autentica, senza alcuna traccia di falsificazione. Di conseguenza, il quadro, valutato sei milioni di euro, assomiglia al "Buste de femme (Dora Maar)" di Picasso, rendendolo probabilmente un ritratto della famosa fotografa e artista francese, la cui opera ha ispirato Picasso per tutta la loro relazione.

La Fondazione Deve Determinare l'Autenticità del Ritratto

Secondo Il Giorno, un catalogo di Picasso presenta un quadro apparentemente identico, chiamato "Buste de femme Dora Maar". Luca Marcante, presidente della Fondazione Arcadia, ha dei dubbi sull'unicità del ritratto, suggerendo che potrebbero esistere altre versioni.

"Potrebbe essere che entrambi siano originali", ha detto, notando che potrebbe semplicemente trattarsi di due ritratti leggermente diversi della stessa

