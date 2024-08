Autorità tentano di identificare possessori di coltelli - La scoperta di un coltello nascosto in un armadio spinge l' intervento delle forze dell'ordine

Nel pittoresco paese bavarese di Pfarrkirchen, situato nella regione di Rottal-Inn, un coltello pieghevole ha scatenato un'ampia azione delle forze dell'ordine. Secondo le autorità, un passante ha segnalato di aver visto un uomo con un coltello pieghevole vicino alla stazione ferroviaria. In modo proattivo, numerosi agenti delle forze dell'ordine sono stati rapidamente inviati per trovare l'individuo stimato tra i 35 e i 40 anni.

Dopo circa tre ore e mezzo, gli ufficiali sono riusciti a fermare un sospetto. L'individuo fermato aveva 42 anni e portava un coltello compatto, simile a un taglierino. Questi coltelli vengono spesso utilizzati dai professionisti per tagliare alluminio o cartone. Gli ufficiali hanno ripetuto che non ci sono state minacce rivolte a nessuno dall'uomo. La stazione di polizia locale ora indagherà sulle circostanze.

Il recente attacco con il coltello a Solingen, che ha causato tre morti, ha scatenato un continuo dibattito in Germania sull'inasprimento delle leggi sulle armi da fuoco, in particolare in relazione ai coltelli.

