La sconfitta shock del Liverpool contro il Brighton lo lascia a distanza dal Manchester City, leader del campionato

Il gol di Steven Alzate è stato sufficiente per ottenere i tre punti, lasciando il Liverpool a sette punti dalla capolista Manchester City, che ha una partita in più.

Il Liverpool e il City si affronteranno domenica in quella che molti ritenevano una partita decisiva per il titolo.

"In questo momento non siamo in corsa per il titolo", ha detto il terzino del Liverpool Andy Robertson ai giornalisti dopo la partita.

La squadra di Jurgen Klopp, che sembrava aver svoltato dopo le recenti buone prestazioni, è sembrata a corto di idee contro il Brighton e ha effettuato un solo tiro in porta in tutta la partita.

Ora non è riuscita a segnare in tre partite consecutive di campionato ad Anfield, un record inimmaginabile se si considera la capacità di attacco della squadra nelle ultime due stagioni.

Robertson ha riconosciuto che il Brighton è "la squadra migliore", ma ha ammesso che la sua squadra è stata "estremamente deludente".

"Non abbiamo fatto nulla di rilevante", ha detto. "Con un lungo record di imbattibilità, ne abbiamo perse due. Quando non ci si presenta, non si ottengono risultati".

La sconfitta ha ulteriormente evidenziato le vulnerabilità di una squadra che molti pensavano potesse dominare il calcio inglese negli anni a venire.

Klopp ha dovuto fare i conti con gli infortuni di alcuni giocatori chiave, tra cui quasi tutti i difensori centrali, rendendo difficile la gestione di un calendario congestionato, soprattutto durante una pandemia globale.

"L'unica spiegazione è che siamo una squadra affaticata, più o meno mentalmente", ha detto ai giornalisti dopo la partita. "Siamo sembrati mentalmente non freschi. Hanno meritato di vincere".

"Volevamo giocare meglio e in modo più convincente. Abbiamo perso troppi palloni in situazioni promettenti. So che i ragazzi possono giocare dalla A alla B, ma oggi la B non sembrava raggiungibile".

"Abbiamo avuto una settimana davvero difficile. Stasera non eravamo freschi e questo è il momento in cui devi trovare un modo".

LEGGI: Il Man Utd ne rifila nove al Southampton per eguagliare il record di vittorie in Premier League

Più vinci e più ti senti bene

La sconfitta del Liverpool ha contribuito ad arricchire la serata del Manchester City, che si è portato in testa al campionato dopo aver battuto il Burnley per 2-0 mercoledì scorso.

I gol di Gabriel Jesus e del capitano della serata Raheem Sterling hanno assicurato una vittoria comoda che ha allungato la serie di vittorie della squadra a 13 partite in tutte le competizioni.

Sterling ha riconosciuto l'"affiatamento" della squadra e il lavoro difensivo fondamentale che ha permesso di ottenere il sesto clean sheet consecutivo, eguagliando il record del club.

"Più vinci, più ti senti bene, ed è quello che abbiamo fatto oggi", ha detto ai giornalisti dopo la partita.

Sapevamo esattamente cosa avrebbero portato alla partita: fisicità, seconde palle e palloni in area, e credo che i ragazzi dietro li abbiano affrontati molto bene".

"È bello ottenere un'altra vittoria e mantenere un altro clean sheet. Abbiamo avuto un buon periodo e dobbiamo continuare così".

Pur essendo soddisfatto della prestazione, il manager del City Pep Guardiola ha guardato alla sfida con il Liverpool e ha sottolineato l'importanza del recupero in un calendario fitto di impegni.

"Adesso ci godiamo questa partita e domani cominciamo a pensare alla prossima", ha detto.

"Si tratta degli stessi punti, ma contro un avversario. Alla fine, l'obiettivo è quello di diventare campioni. Contro le squadre più in basso in classifica si può dire che è garantito, ma noi sappiamo quanto sia difficile".

"Abbiamo dovuto fare del nostro meglio e ora affrontiamo una squadra diversa con un tipo di gioco diverso. Ora arriva un altro gruppo di partite dure e difficili. Oggi ci godiamo la partita, mangiamo bene e domani cominciamo a pensare al Liverpool".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com