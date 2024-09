- La scomparsa di due donne ucraine porta a un'accusa di omicidio contro una coppia sposata.

Nel caso delle due donne ucraine uccise nella regione del Nord Baden, l'ufficio del procuratore distrettuale di Mannheim ha accusato una coppia di omicidio. La donna e il suo coniuge sono sospettati di aver ucciso la 27enne e sua madre di 51 anni nel mese di marzo, con l'intenzione di far passare il neonato di cinque settimane della donna più giovane come loro. Sono anche sospettati di rapimento di minori.

Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale, la coppia, una donna di 44 anni e il suo marito di 43 anni di Sandhausen vicino a Heidelberg, desiderava da tempo una figlia e aveva pianificato di rapire una neonata e farla passare per loro. La donna avrebbe cercato di entrare in contatto con i rifugiati ucraini e si sarebbe unita a un gruppo Telegram per aiutarli, attraverso il quale avrebbe incontrato la 27enne che cercava aiuto per la traduzione del suo parto imminente. Al momento del crimine, la madre, la nonna e il bambino vivevano in un rifugio per rifugiati nella regione del Reno-Neckar.

La coppia avrebbe deciso di uccidere la madre e la nonna per poter far passare il bambino come loro, almeno dopo la nascita del bambino a febbraio. I presunti colpevoli avrebbero somministrato di nascosto alle due donne medicinali sedativi durante una visita in un ristorante il 6 marzo.

Hanno detto di portare la nonna in ospedale, ma invece hanno portato la 27enne e il bambino a casa loro. Hanno poi portato la nonna a un lago di pesca vicino a Bad Schönborn (distretto di Karlsruhe), dove l'uomo avrebbe colpito la donna più volte alla testa con un oggetto non identificato e l'avrebbe affogata nel lago. La donna è morta per le ferite alla testa.

La coppia ha poi preso la 27enne e il suo bambino, dicendo che sua madre aveva avuto un attacco di cuore e si trovava in ospedale. Hanno poi portato la donna a Hockenheim vicino alla diga del Reno, dove l'uomo avrebbe brutalmente ucciso la giovane donna. La coppia ha poi dato fuoco al corpo e se n'è andata con il bambino.

Un passante ha notato il corpo della 27enne sulla riva del fiume il 7 marzo. Il 13 marzo, la coppia è stata arrestata e il bambino è stato trovato in buona salute. Il 19 marzo, i sommozzatori della polizia hanno scoperto il corpo della nonna nel lago. La coppia rimane in custodia e non ha ancora risposto alle accuse.

Il bambino di circa sette mesi è stato inizialmente affidato a una famiglia affidataria per diversi mesi. In estate, la sorella di 21 anni delle vittime ha assunto la tutela della bambina. Alla fine di giugno, è tornata in Ucraina con il bambino. Il processo di adozione è stato avviato, ma ci vorranno ancora diversi mesi per concluderlo.

Le indagini per il doppio omicidio nella regione del Nord Baden sono condotte dall'ufficio del procuratore di Mannheim. La coppia accusata di omicidio e rapimento di minori ha stretti legami con Sandhausen vicino a Heidelberg.

Leggi anche: