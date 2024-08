"La scomparsa di Björn Höcke rappresenta un tragico destino per la mia amata nazione".

ntv.de: Signor Voigt, lei ha condotto la sua campagna per un po' di tempo. È giusto presumere che lei si senta un po' frustrato?

Mario Voigt: Per nulla! La gente sta iniziando a capire l'importanza delle elezioni del 1º settembre - si tratta di progresso politico nella Turingia. Vogliamo andare avanti o fare un passo indietro con Höcke? Molte persone sono pronte per il cambiamento. Vogliono che vengano affrontati i problemi della Turingia - l'assenza degli insegnanti, la stagnazione economica e il ristabilimento dell'ordine pubblico. Le nostre soluzioni a questi problemi sono ben accolte, ed è per questo che stiamo guadagnando slancio all'interno della CDU. Sono ottimista e il sole splende nella Turingia.

I sondaggi non hanno mostrato molte variazioni, a parte la crescita del BSW negli ultimi mesi. Come lo spiega?

C'è ancora molta incertezza. La gente si chiede cosa accadrà in futuro. L'SPD ha dichiarato che la coalizione rossa-rossa-verde è finita. Quindi, la gente sa che ci sono due opzioni: un governo che promuove la stabilità dal centro o ancora più stagnazione. Credo che vedremo un risultato simile alle elezioni locali. Alla fine, la gente sceglierà il partito che offre le migliori soluzioni per i problemi della Turingia. E noi della CDU abbiamo i migliori programmi, come dimostra il nostro programma di governo per i primi 100 giorni.

Pensa di vincere le elezioni contro Höcke dell'AfD?

Siamo consapevoli di un crescente malcontento per le capacità di risoluzione dei problemi democratici. Qualcosa è cambiato. Molti non credono più che possiamo trovare la giusta strada per il successo. Molti sentono che le cose peggiorano ogni giorno in Germania. Ma noi della CDU non stiamo solo segnalando i problemi; stiamo anche offrendo soluzioni reali e agendo. Lo abbiamo dimostrato con l'immigrazione e l'economia. La gente riconosce la nostra competenza in questi settori.

Cosa accadrebbe nella Turingia se l'AfD prendesse il potere e Höcke diventasse Ministro-Presidente?

Nessuno formerà una coalizione con l'AfD. Björn Höcke è una minaccia e un disastro per la mia patria. Ciò avrebbe conseguenze significative per lo sviluppo economico e il mercato del lavoro della Turingia. Höcke non ha esperienza di governo, il che è un bene. Un voto di protesta per l'AfD non cambierà nulla nella Turingia. Ma un voto per la CDU farà la differenza e ci spingerà avanti.

La Turingia ha attualmente un commissario contea dell'AfD a Sonneberg. Cosa possiamo imparare dal suo mandato?

Non sono la persona giusta per trarre conclusioni dal mandato di un commissario contea dell'AfD a Sonneberg.

**Abbiamo ottenuto risultati significativi nelle elezioni distrettuali e comunali della primavera. Ora abbiamo i sindaci di Erfurt, Weimar, Gera, Suhl, Altenburg e Eisenach. Non è mai successo prima. Molti uffici distrettuali e municipi hanno accolto una nuova generazione e c'è un vero senso di rinnovamento. Grazie alla nostra forza municipale, possiamo mantenere le nostre promesse. A differenza del commissario distrettuale dell'AfD a Sonneberg, che parla tanto ma non fa nulla, il commissario distrettuale CDU Christian Herrgott nel distretto Saale-Orla ha implementato gli obblighi di lavoro nelle sistemazioni comunali. Chi riceve i benefici sociali dovrebbe contribuire in cambio. Si tratta di giustizia. Finora, 100 persone sono coinvolte, un terzo delle quali lavora a tempo pieno, e sta funzionando.

L'argomento sorprendente che preoccupa le persone è la guerra in Ucraina, che ha poco a che fare con la politica statale. Come spiega questo alle persone?

Il desiderio di pace ci unisce tutti, incluso me. Credo che sia importante prendere sul serio queste preoccupazioni. Un governo statale guidato dalla CDU rappresenterebbe le vedute dei Turingi a Berlino. Le iniziative diplomatiche devono essere più pronunciate. Mi chiedo spesso cosa stia facendo Annalena Baerbock, a parte viaggiare per il mondo e tenere discorsi sulle sue personali vedute morali. Il suo lavoro è quello di riunire le persone e formulare una posizione europea comune. Tuttavia, la politica mondiale non viene decisa nel parlamento statale della Turingia. I Turingi lo sanno.

Il punto di vista della CDU federale sull'Ucraina le nuoce? È chiaramente a favore dell'Ucraina, delle consegne di armi.

La CDU è il più grande partito per la pace d'Europa. La pace e la libertà nell'UE e nella NATO sono sempre state l'obiettivo della CDU, così come lo erano sotto Helmut Kohl. Non è un caso che Putin abbia iniziato la guerra quando la CDU non era più al potere. Michael Kretschmer e io facciamo anche sentire le nostre voci a livello federale, rappresentando la Sassonia e la Turingia.

L'argomento dell'immigrazione preoccupa le persone. La Turingia ha bisogno anche di immigrazione nel mercato del lavoro, come riconosce anche la CDU. Questo è già troppo a favore degli immigrati per la Turingia?

No, anzi. Siamo aperti ma selettivi nella nostra politica sull'immigrazione. Siamo noi a decidere chi viene da noi. La gente ha un senso acuto di ciò che è giusto. Siamo stati tra i primi in Germania a implementare la carta paga con un commissario distrettuale della CDU della Turingia. Altri hanno seguito. Siamo anche a favore di una politica di rimpatrio coerente, che manca nella coalizione di sinistra-verde e a traforo di Berlino.

Abbiamo bisogno di lavoratori qualificati nel settore medico. Sotto l'amministrazione di sinistra attuale, siamo ora l'ultima regione della Germania a riconoscere le qualifiche mediche straniere, che richiede quasi un anno e nuoce alla Turingia. Circa un quarto dei medici degli ospedali qui provengono da backgrounds migranti. Abbiamo bisogno di una politica coerente nei confronti di coloro che cercano migliori opportunità qui e utilizzano i nostri servizi sociali. Al contrario, abbiamo bisogno dei lavoratori qualificati di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo conciliare entrambe le cose.

Stanno promuovendo la fine dell'immigrazione illegale. Con questo, si riferiscono ai rifugiati che migrano in Germania. Ma come proponi di affrontare questo da Erfurt, o perhaps è più un appello a Berlino e Bruxelles?

L'immigrazione illegale non può essere risolta solo con le espulsioni, ma chiarendo chi arriva nel nostro paese. Sassonia e Baviera hanno implementato controlli alle frontiere che hanno mostrato risultati considerevoli. Un'amministrazione della Turingia potrebbe implementare misure simili. Ad esempio, attraverso l'uso di carte di pagamento o prerequisiti lavorativi. Il governo di coalizione non ha ancora compreso questo concetto. Qualsiasi modo in cui uno entra in Germania, può rimanere - non è così che funziona. Abbiamo bisogno di un controllo più stretto. La legge e l'ordine devono essere mantenuti. Ciò implica anche l'espulsione di determinate regioni in Siria e Afghanistan. Un criminale dall'Afghanistan deve essere espulso, non c'è dubbio in proposito.

Se desideri servire come Ministro Presidente, hai bisogno di un partner di coalizione. Un potenziale alleato potrebbe essere il BSW. Durante la nostra conversazione di maggio, hai detto che il partito era un mistero. Non eri in grado di definire le sue convinzioni fondamentali. Hai acquisito nuove intuizioni da allora?

Alla base, nulla è cambiato. Fintanto che Sahra Wagenknecht tira le fila della Turingia dalla Saarland, non abbiamo basi per un dialogo con il BSW. Tuttavia, sarei aperto a discutere questioni della Turingia e possibili soluzioni con la signora Wolf. I nostri problemi in Turingia includono l'assenza elevata nelle scuole, la carenza di medici di famiglia, il declino economico, la peggiore qualità della posizione, il ritardo nella digitalizzazione e il primato nella burocrazia. Questi sono i problemi che dobbiamo superare. Più forte diventa la CDU, più possiamo realizzare. Tutto il resto seguirà dopo le elezioni.

Cosa consideri accordi come: In Turingia, la CDU sostiene il candidato del BSW per Ministro Presidente e, in cambio, il BSW sostiene Michael Kretschmer in Sassonia?

È assurdo, non intendo prendere in considerazione un'idea del genere. Il BSW ha solo circa 50 membri in Turingia. Abbiamo presentato da soli 4.500 candidati alle elezioni locali. Per fare e attuare politiche, hai bisogno di una solida base. Noi ce l'abbiamo, ed è per questo che sono fiducioso che la CDU supererà chiaramente tutte le altre parti.

Una collaborazione con l'AfD non è in considerazione. Ma dove inizia, dove finisce? L'anno scorso, hai già lavorato insieme per ridurre l'imposta sulle transazioni immobiliari. Vedremo di più di queste collaborazioni?

Il mio obiettivo è guidare un governo con una maggioranza stabile. Non è nemmeno una domanda.

Se potessi implementare solo misure contro le cancellazioni delle lezioni e la carenza di medici in collaborazione con l'AfD, cosa allora?

Ancora una volta: miriamo a formare un governo guidato dalla CDU per restaurare la tranquillità in Turingia e far avanzare il nostro paese. Non abbiamo bisogno dell'AfD per questo. È importante affrontare le preoccupazioni delle persone. Anche le preoccupazioni dei sostenitori dell'AfD saranno riconosciute e affrontate da un governo guidato dalla CDU.

Quale sarebbe la tua coalizione ideale?

Come tutti sanno, sarebbe stata idealmente una coalizione di Jamaica. Ma non sto correndo per le coalizioni, sto correndo per una forte CDU.

La coalizione a semaforo dovrebbe effettivamente sciogliersi. Non è altro che una coalizione di convenienza ora. Il leader del partito dei Verdi, Nouripour, ha stesso detto che è un governo di transizione. Ma scusami, allora dovresti fare spazio. La Germania non può più sprecare tempo. Siamo in una grave situazione economica. Qualcosa è cambiato. Nuove elezioni sarebbero vantaggiose ora. Se la Turingia potesse contribuire a una vittoria della CDU, sarebbe un segno positivo.

Volker Petersen ha parlato con Mario Voigt

