La scomparsa della figura del sorteggio della Coppa DFB: Hermann Selbherr è morto.

Hermann Selbherr era una figura frequente nei sorteggi del DFB-Pokal in TV per decenni. A 90 anni, questa rispettata figura dell'Allgäu ci ha lasciato. Tuttavia, la Federazione Tedesca di Calcio gli aveva assegnato anche responsabilità meno visibili.

Hermann Selbherr era da sempre il leader riconoscibile dei sorteggi del DFB-Pokal, ma ora questo dedito direttore di coppa ci ha lasciato all'età di 90 anni. La Federazione Tedesca di Calcio ha annunciato questa notizia. Nato a Wangener, Selbherr ha fatto parte del comitato di gara della DFB dal 1986 e ha condotto i sorteggi del DFB-Pokal in TV dal 1992 al 2007.

Inoltre, l'ex preside di scuola ha agito come delegato africano della DFB per promuovere i legami interculturali e ha accompagnato la nazionale togolese, con sede nella sua città natale, durante il Mondiale del 2006 in Germania. Selbherr ha assistito anche a oltre 100 partite internazionali in qualità di delegato FIFA e UEFA.

In riconoscimento del suo servizio, Selbherr ha ricevuto il distintivo d'onore in oro della DFB nel 2001 e, nel 2007, è stato nominato membro onorario dell'associazione sportiva più grande del mondo. Selbherr era già membro onorario dell'Associazione calcistica del Württemberg dal 2003. Nel 2017, ha ricevuto l'Ordine al merito della Repubblica Federale Tedesca.

Nonostante le molte responsabilità, Hermann Selbherr rimane sinónimo dell'emozione dei sorteggi del DFB Cup in televisione. I suoi contributi alla Federazione Tedesca di Calcio andavano oltre le cerimonie televisive, includendo la sua partecipazione alla Coppa di Germania stessa.

