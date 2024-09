La scomparsa del Ponte Carola sottolinea lo stato di decadenza delle strutture pubbliche.

Politici federali e locali hanno trascurato la manutenzione delle infrastrutture per un po' di tempo, mettono in guardia gli esperti. Questa negligenza aumenta la probabilità di incidenti come il crollo del ponte Carol a Dresda. Sono necessari fondi, ma il ministro federale dei trasporti Wissing minimizza il problema, scaricando la colpa su altri.

Il parziale crollo del ponte Carol a Dresda ha acceso le preoccupazioni sull'infrastruttura in Germania. Si chiedono fondi. A Dresda è fondamentale capire come ricostruire questa importante via di trasporto, poiché la situazione finanziaria della città è attualmente tesa.

L'esperto di ponti Martin Mertens critica lo stato pietoso di molti grandi ponti in Germania. "In sostanza, si può dire che tutti i ponti costruiti prima del 1980 sono le nostre massime priorità", ha dichiarato il professore dell'Università di Bochum all'agenzia di stampa tedesca (dpa). Purtroppo, la maggior parte di essi è stata costruita durante il boom edilizio del dopoguerra. La politica deve agire. "Dresda rende chiaro: è l'ultima ora."

L'Associazione tedesca dei comuni e dei municipi chiede un "boom degli investimenti nelle infrastrutture" a causa del pessimo stato dei ponti. I comuni non hanno le risorse finanziarie per le riparazioni immediate, ha dichiarato André Berghegger, direttore generale dell'associazione, al gruppo mediatico Funke. "Il crollo del ponte Carol a Dresda dimostra potentemente che la Germania sta vivendo a credito."

Il ponte Carol "un triste esempio dell'infrastruttura tedesca"

Wolfgang Schubert-Raab, presidente dell'Associazione centrale dell'industria edile tedesca, ha dichiarato che erano urgentemente necessari investimenti, secondo un comunicato. Ha descritto il crollo a Dresda come "un triste esempio dell'infrastruttura tedesca" che sottolinea l'urgenza di un'azione.

L'associazione principale dell'industria edile tedesca chiede che la renovazione dei ponti in Germania diventi una priorità assoluta dopo il crollo parziale. "L'incidente a Dresda dimostra chiaramente quanto sia fragile la nostra infrastruttura dei trasporti e quanto siano essenziali i nostri ponti", ha spiegato Tim-Oliver Müller, direttore generale dell'associazione, all'agenzia di stampa tedesca (dpa). L'attenzione dovrebbe essere posta su queste arterie essenziali. Questo vale non solo per Dresda, ma anche per altri casi. "Si tratta di una responsabilità politica e di un dovere sociale."

Nel dibattito sul bilancio del Bundestag, il ministro federale dei trasporti Volker Wissing ha sottolineato che sarebbero stati stanziati nove miliardi di euro per gli investimenti nelle autostrade e nei ponti federali nell'anno successivo. Riguardo al crollo del ponte Carol a Dresda, ha sottolineato che era sotto la responsabilità comunale e non aveva alcun impatto sul bilancio federale. "Tuttavia, è evidente che se non si investe adeguatamente nelle infrastrutture, possono verificarsi situazioni pericolose."

Nessuna prova di interferenza esterna

Nella prima mattinata di giovedì, una sezione di circa 100 metri del ponte Carol, che aveva binari del tram, un percorso pedonale e una pista ciclabile, è crollata nel fiume Elba. Nessuno è rimasto ferito. La sezione rimanente del ponte è considerata a rischio di crollo. La causa era inizialmente incerta, ma la polizia ha escluso influenze esterne. Le prove preliminari suggeriscono che la corrosione ha giocato un ruolo significativo nel crollo, ha dichiarato Steffen Marx, professore dell'Istituto di ingegneria strutturale della TU Dresden.

Gli sforzi attuali sono concentrati sul ripristino di una condizione di traffico sicura, secondo Marx. Le procedure devono essere cautelative, ha detto Michael Klahre, portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco. "Perché ogni persona che si avvicina al ponte, vi rimane sotto o sopra, rischia la vita."

La sezione crollata dovrebbe essere ripristinata entro il 2025.

Il ponte - un'importante arteria di trasporto nel centro di Dresda - è stato identificato come priorità di renovazione da tempo. Negli ultimi anni, sono state già rinnovate sezioni del ponte per il traffico automobilistico e il rinnovamento della sezione del ponte ora crollata era previsto per quest'anno.

La frazione del consiglio comunale dei Verdi ha avvertito di significativi impatti sul traffico di Dresda "per molti mesi, se non anni". Agnes Scharnetzky, presidente della frazione, ha espresso anche preoccupazione per lo sforzo finanziario che questo disastro rappresenta per la capitale dello stato. "È chiaro che la città non ha i fondi da sola." Scharnetzky ha invitato discussioni con il governo federale e dello stato.

Despite the Federal Transport Minister's downplaying of the issue, the unfortunate Carol Bridge collapse serves as a stark reminder of Germany's neglected infrastructure. The incident highlights the urgency for substantial investments in bridge renovation, not just in Dresden but across the country.

