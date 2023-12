La scena di lotta decostruita dall'artista rivela le lotte del subconscio

Il combattimento fa parte di un film di 14 minuti, intitolato "Logica spietata", che utilizza una combinazione di sequenze al rallentatore, primi piani e riprese dall'alto per rivelare la tecnicità delle arti marziali cinesi.

I combattimenti tra i due sono un esplicito richiamo ai classici film di kung fu di Hong Kong. Ma il regista del progetto, l'artista newyorkese Xavier Cha, ha dichiarato di aver volutamente evitato alcuni dei tropi caratteristici del genere.

Invece dei movimenti rapidi e sincopati e degli effetti sonori amplificati che gli spettatori si aspettano dalle scene di combattimento, Cha ha optato per momenti di coreografia aggraziata e lenta e per un brano ipnotico del produttore di musica elettronica Lafawndah. Le inquadrature fissate sui tendini tesi e sulle vene pulsanti dei lottatori assicurano che non si perda intensità nel processo.

"Uso le arti marziali - o l'apparato del genere - e lo decostruisco per provocare reazioni diverse", ha detto Cha alla CNN sul set di "Ruthless Logic".

"Di solito c'è un momento culminante [nelle scene di combattimento di kung fu] che viene usato per ottenere questa risposta standard, quindi io sto andando contro questo".

"Volevo sconvolgere le reazioni tipicamente generate dalle scene d'azione o di combattimento - il tipico brivido", ha poi aggiunto in una e-mail.

"C'è un ritmo e un ritmo 'gratificante' nelle scene di combattimento convenzionali che dà allo spettatore esattamente quello per cui è stato progettato: una scarica di emozioni, come l'anticipazione delle montagne russe".

"È una formula o un arco molto prevedibile. In 'Ruthless Logic' accenno a questi archi tradizionali ma nego le reazioni emotive previste. Invece, si percepisce una traiettoria ipnotica o ondulatoria".

Sovvertire le tradizioni

Specializzato nell'arte sperimentale basata sulla performance, il lavoro di Cha si è concentrato su idee come la forma umana, l'emozione e la fisicità.

Tra le opere precedenti si ricordano "Abduct", un cortometraggio inquietante i cui personaggi, intrappolati in un laboratorio clinico, lottano con sentimenti contrastanti, e "Body Drama" al Whitney Museum of American Art, in cui gli attori si sono esibiti utilizzando telecamere montate sul corpo che mostravano agli spettatori solo i loro volti.

L'attrice ammette di non aver avuto molta familiarità con i film di kung fu fino a poco tempo fa, ma dice che questo le ha permesso di costruire - o decostruire - una scena di combattimento da una nuova prospettiva.

"Mi sento molto a mio agio perché è così poco familiare", ha detto. "È questo il punto. Voglio un approccio molto diverso, perché non ho idea di cosa succeda su un set di arti marziali. Non mi preoccupo di quello che la gente si aspetta".

Le star del film, Rafael Reynoso e German Cheung, combinano arti marziali, come il Wing Chun e il tai chi, con elementi di danza nelle loro performance.

Il progetto di Cha ha riunito anche una notevole troupe di operatori di ripresa, specialisti delle luci e registi dei combattimenti, con l'aggiunta di CGI nel processo di post-produzione. Sul set, Cha ha utilizzato le tecniche tipiche dei film d'azione, come il lavoro con i cavi e gli effetti "bullet-time".

Tuttavia, molti dei suoi metodi di ripresa sovvertono le tradizioni del settore, portando gli spettatori in luoghi sorprendenti. Così facendo, alcune scene di combattimento sono diventate simili a quelle di un videogioco, secondo Kwan Pun Leung, un direttore della fotografia di Hong Kong che ha lavorato come direttore della fotografia del progetto.

"A volte, nei videogiochi, quando l'eroe colpisce il cattivo, si può ripetere il movimento", ha detto Kwan in un'intervista telefonica. "Si può ripetere (e) si può zoomare da un'inquadratura ampia a una parte specifica - con un'angolazione o una parte del corpo diversa - per esagerare".

"Ma noi lo abbiamo fatto in modo diverso. Quando facevamo lo zoom, andavamo su una parte del corpo non importante. Questo aiuta il pubblico a uscire dalla scena... a saltare fuori dal dramma e a essere consapevole di qualcosa di diverso, il che lo aiuta a ripensare a ciò in cui è abituato a essere coinvolto".

Un "mondo interno al subconscio

Cha ha creato il progetto appositamente per essere esposto a Hong Kong, una città la cui industria cinematografica di kung fu ha attirato l'attenzione internazionale quando Bruce Lee ha reso popolare questo genere negli anni Settanta.

Attualmente in mostra presso lo spazio d'arte sperimentale Empty Gallery, e prodotto da quest'ultima, "Ruthless Logic" ha un significato particolare in questo contesto storico, secondo il direttore della galleria, Stephen Cheng.

"C'è molto dell'identità di Hong Kong in questo film", ha detto sul set del film. "I film di kung fu sono un'industria in via di estinzione a Hong Kong, quindi significa molto per me fare questo".

Cheng ha reclutato alcuni dei migliori talenti del settore, tra cui Leung e il coreografo di combattimenti Jack Wong, per sfruttare l'esperienza locale nelle riprese di arti marziali.

"Quando guardiamo i combattenti davanti alla telecamera, ho capito che non si tratta di un combattimento finto, anche quando non c'è contatto. È tutta una questione di intenzione. La migliore prestazione che un combattente può dare è la piena intenzione in ogni azione e momento", ha aggiunto Cheng.

"Per me, il messaggio è che combattiamo davvero solo con chi amiamo. Un vero combattimento richiede molta sensibilità, intelligenza e soprattutto attenzione. Alla fine, ogni lotta è una lotta con se stessi".

Per la regista Cha, il film esplora anche - nelle sue parole - "cosa significa essere un essere umano consapevole con una forma fisica".

L'artista descrive lo sfondo del film, i combattenti e le scene di lotta come metafore delle lotte interiori delle persone. "Tutto questo dovrebbe essere il mondo interiore e subconscio di qualcuno", ha detto.

"Spero che lo spettatore si identifichi con questa persona che sogna a occhi aperti, che entra nella sua testa, uno spazio strano e surreale che è una specie di interno onirico della mente di qualcuno", ha detto Cha.

"È un po' schizofrenico ma anche vago, come ricordare i dettagli, la logica o la fisica di un sogno... La logica all'interno di un sogno ha una fragilità perfetta, come un gioco di equilibri. Volevo rappresentare questa strana, inconscia 'logica spietata'".

"Ruthless Logic" è in mostra alla Empty Gallery di Hong Kong fino al 2 giugno. Il video qui sopra è un estratto di due minuti del film.

Fonte: edition.cnn.com