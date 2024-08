- La scarsità di manodopera qualificata ha un impatto negativo.

La carenza di dipendenti competenti è leggermente diminuita dal punto di vista delle imprese. Secondo l'ultima indagine sulla clima delle imprese dell'ifo, circa il 34% delle corporation sta lottando con la mancanza di personale formato, che era del 35% ad aprile. L'analista dell'ifo Klaus Wohlrabe spiega: "L'attuale economia fiacca sta anche riducendo la domanda di lavoratori qualificati".

Un quarto delle imprese nell'industria, nel commercio e nell'edilizia ha segnalato problemi di personale. Tuttavia, il settore dei servizi è quello che soffre di più. Nel settore della logistica, quasi due terzi delle aziende sono alla ricerca di candidati adatti. La situazione è simile per le agenzie di lavoro temporaneo, i consulenti legali e fiscali e gli auditor.

L'economia tedesca è in calo, con una diminuzione dello 0,1% del PIL nel secondo trimestre. La disoccupazione è aumentata a 2,8 milioni in luglio, secondo l'Agenzia federale per il lavoro. Nel frattempo, il numero di posti di lavoro vacanti è diminuito a 703.000. Tuttavia, a causa dei cambiamenti demografici, la scarsità di lavoratori qualificati è destinata a persistere e addirittura intensificarsi, secondo Wohlrabe.

Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per la persistente carenza di competenze in vari settori in tutta l'Europa.

