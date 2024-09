- La scarsità di insegnanti persiste nelle istituzioni scolastiche di MV

Despite Allen's attempts to recruit additional educators, numerous schools in Mecklenburg-Vorpommern are still struggling to provide regular instruction due to a teacher shortage. Simone Oldenburg, the Education Minister, reported that 24 out of 499 public schools didn't deliver all scheduled lessons at the beginning of the school year, up from 11 the previous year. The government is implementing strategies such as deploying staff, interdisciplinary learning, and digital methods to fill these gaps quickly.

Aumento della Richiesta di Insegnanti

Oldenburg ha rivelato che 631 insegnanti hanno rejoint les scuole pubbliche all'inizio dell'anno accademico. Si prevedono circa 1.000 nuovi appuntamenti per quest'anno, con circa 100 posti vacanti pubblicizzati. Attualmente, ci sono 11.850 insegnanti nelle scuole pubbliche, e comprese quelle private, il totale è di 13.920, che è circa 200 in più rispetto all'anno precedente. La popolazione studentesca è cresciuta di 1.200 a 164.200.

Solo un quarto dei nuovi assunti erano ex studenti insegnanti che sono stati immediatamente assunti dopo il completamento della loro formazione. Circa 200 insegnanti qualificati hanno rejoint il sistema scolastico pubblico tramite un annuncio di lavoro, e 240 sono stati classificati come "lateral entrants".

"I numeri dimostrano che il mercato nazionale per gli insegnanti fondamentalmente formati è quasi esaurito. Pertanto, siamo altamente dipendenti dai lateral entrants. Senza di loro, saremmo in difficoltà", ha detto Oldenburg. Questi individui sono altamente qualificati e hanno mentori per supportarli nelle loro attività quotidiane. Prima di iniziare l'insegnamento, i lateral entrants undergo un periodo di preparazione di tre mesi.

Focus su Tedesco e Matematica

Oldenburg ha evidenziato i metodi di insegnamento innovativi introdotti quest'anno scolastico. Gli studenti delle scuole primarie dei gradi 3 e 4 ora hanno un'ora in più di Tedesco e Matematica ogni settimana, richiedendo 60 posizioni aggiuntive. Viene inoltre introdotta una "cintura di lettura" per migliorare le abilità di lettura in tutte le classi delle scuole primarie.

Mancanza di Insegnanti Persistente

Oldenburg ha dichiarato che affrontare la mancanza di insegnanti rimane una sfida significativa data la domanda nazionale. Entro il 2030, saranno necessari più di 5.000 nuovi insegnanti per sostituire quelli che lasciano la professione, ma si prevedono solo 2.400 laureati dalle università dello stato. Pertanto, più della metà dei insegnanti necessari deve essere trovata da altre fonti, ma il ministro ha sottolineato l'importanza di evitare il furto da altri stati federali. Si prevedono i maggiori vuoti di personale nelle scuole rurali, quindi il reclutamento per tali posizioni sarà intensificato.

Dopo aver rivelato l'aumento della domanda di insegnanti, il numero di nuovi appuntamenti previsti per quest'anno è di circa 1.000, con alcuni posti vacanti pubblicizzati. Tuttavia, Oldenburg ha notato che la mancanza di insegnanti persiste, especially in rural schools, making it a significant challenge to meet the national demand by 2030. All'inizio dell'anno scolastico, solo un quarto dei nuovi assunti erano ex studenti insegnanti, sottolineando la dipendenza dai lateral entrants per colmare la mancanza di insegnanti.

