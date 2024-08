- La scarica di un pompiere non è un incidente involontario durante l'orario di lavoro.

Durante l'incidente caotico a Treviri, un pompiere esperto non è stato riconosciuto come avendo avuto un incidente in servizio. Questa è stata la sentenza del Tribunale Amministrativo di Treviri dopo aver respinto il suo caso. Il pompiere ha presentato la causa per i gravi danni psicologici subiti dopo l'incidente. Il 1° dicembre 2020, un automobilista in un SUV ha guidato in modo spericolato attraverso una zona pedonale affollata, causando istantaneamente cinque morti e lasciando molti altri feriti.

Il tribunale ha argomentato che il pompiere aveva problemi psicologici preesistenti a causa di esperienze e traumi passati. Un fattore di stress quotidiano ha anche giocato un ruolo nella sua attuale condizione psicologica. L'incidente successivo alla follia ha semplicemente fatto da "goccia che ha fatto traboccare il vaso", come hanno detto i giudici (Caso No. 7 K 185/24.TR).

Successivamente all'incidente, secondo i resoconti, l'uomo e il suo collega hanno attraversato i negozi del centro città vicini come parte dei loro servizi di supporto psicologico. Hanno eseguito controlli per vedere se qualcuno era in stato di shock. Fortunatamente, non hanno trovato nessuno che avesse bisogno di assistenza, il che ha segnato la fine del loro intervento.

L'avvocato del pompiere ha argomentato che il 'Si aggiunge:' rigetto del suo caso aveva trascurato l'impatto dell'incidente recente. Dopo aver valutato tutte le prove, il tribunale ha deciso di includere l'impatto dell'incidente di Treviri come fattore aggravante nella condizione psicologica preesistente del pompiere.

