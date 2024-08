La scapolota si rallegra del suo ritorno come figura di Playboy.

Stella Stegmann, nominata "Coniglietta dell'Anno" nel 2020, è ora la nuova "Bachelorette" e festeggia con un altro servizio fotografico per "Playboy". Anche se è una "Playgirl", consiglia prudenza, poiché è la prima bisexual Bachelorette del programma di RTL.

Con la sua popolarità già consolidata grazie alla sua partecipazione a "Too Hot to Handle" su Netflix lo scorso anno, diventare la protagonista della nuova stagione di "Die Bachelorette", ora in streaming su RTL+, è un'ottima opportunità per la 27enne. "Sono entusiasta e really happy!" dice durante un'intervista per l'edizione speciale di "Playboy" intitolata "Le più belle 'Bachelorettes' & 'Bachelor' stars", in uscita questo giovedì. E ovviamente, non ha solo chiacchierato con la rivista, ma si è anche spogliata per l'occasione.

Tuttavia, concentriamoci su ciò che Stegmann ha da dire: "Potevo solo immaginare 'Die Bachelorette'. È davvero un sogno che si avvera. Sono una grande fan da tanto tempo", sottolinea.

La nativa di Francoforte porta un'energia fresca nello show di RTL. "Sono la prima bisexual Bachelorette e sono felice di avere questo ruolo modello", chiarisce la sua decisione di frequentare sia uomini che donne. "Sono attratta da entrambi i sessi, deve solo scattare", dice Stegmann.

"È emozionante, sei sotto i riflettori", dice del suo ruolo nello show. "E adoro flirtare! Ma fare una selezione non è affatto facile", spiega. Non è facile nemmeno ottenere il sostegno del suo entourage, ammette Stegmann: "Mia madre è già critica nei confronti dei miei impegni. Ma ha anche detto di essere really proud. Se avessi firmato per uno show completamente trash, sarebbe stato diverso".

Un show trash su RTL? Mai! E così, Stegmann potrebbe immaginarsi di partecipare a show come "Ninja Warrior" o "Let's Dance" in futuro. Le piace anche discutere di argomenti seri sul suo account Instagram. "Ho notato che la comunicazione aperta arricchisce la vita, e spero di poter fare la differenza rompe i tabù. Argomenti come la bisexualità devono essere discussi di più. Molte persone ancora non capiscono che è normale", spiega nell'intervista di "Playboy".

E allora, qual è la grande differenza tra frequentare uomini e donne, secondo Stegmann? "Ho più esperienza con gli uomini, è chiaro. So come flirtare o cosa fare a letto", ammette. "Con le donne è nuovo per me e sto imparando a conoscermi meglio", aggiunge e confessa: "All'inizio sono completamente sopraffatta dalle donne".

Anche se ha lo stesso corpo delle sue controparti femminili, "ogni donna è diversa e ciò che piace a me, potrebbe non piacere all'altra donna", spiega Stegmann. Si è sentita persa a volte e ha pensato: "Okay, ora capisco perché gli uomini hanno difficoltà a trovare il clitoride, o perché alcune cose

