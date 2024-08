La scapolota segna il suo ritorno associandosi a Playboy.

Stella Stegmann, già celebrata come "Playmate dell'Anno" nel 2020, ha ora assunto il ruolo di "Bachelorette" e festeggia con un altro servizio fotografico per "Playboy". Anche per chi ha già posato per "Playboy", essere la prima bisexual Bachelorette nella serie RTL è un traguardo importante.

Conosciuta per la sua partecipazione allo show Netflix "Troppo hot per essere ignorati" lo scorso anno, Stegmann non è nuova al mondo dello spettacolo. Diventare la nuova "Bachelorette" nella stagione più recente, in streaming in esclusiva su RTL+, è un importante traguardo per la 27enne. "Ero molto entusiasta e felice!" dice in un'intervista per un numero speciale di "Playboy" intitolato "Le più belle 'Bachelorettes' e 'Bachelor'", in edicola giovedì. E ovviamente, non ha solo parlato, ma ha anche posato per l'occasione.

Chiamata a parlare della sua entusiastica accoglienza del ruolo, Stegmann dice: "La 'Bachelorette' era l'unico formato che potevo immaginare. È davvero un sogno che si avvera. Penso che il formato sia bellissimo e sono una grande fan da tempo".

Nata e cresciuta a Francoforte, Stegmann porta una nuova prospettiva allo show RTL. "Sono la prima bisexual Bachelorette e sono felice di fare da modello", spiega perché uscirà con entrambi i sessi. "Sono attratta da entrambi i sessi, basta che ci sia feeling", ammette Stegmann.

Stegmann riconosce le sfide che il suo ruolo nella trasmissione comporta. "È emozionante condurre lo show e flirtare è divertente, ovviamente! Ma fare una selezione non è affatto facile", confessa. Inoltre, ammette di aver avuto difficoltà a convincere la sua famiglia e gli amici a sostenere la sua partecipazione allo show. "Mia madre è già critica nei confronti delle mie scelte, ma ha anche detto di essere molto orgogliosa. Se fossi entrata in un format completamente trash, probabilmente sarebbe stato diverso", ammette.

Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, Stegmann esprime l'interesse di partecipare a show come "Ninja Warrior" o "Ballando con le Stelle". Inoltre, utilizza la sua piattaforma Instagram per affrontare argomenti seri e infrangere tabù, come la bisexualità, che secondo lei ha bisogno di più discussione.

Nella intervista, Stegmann parla anche delle sue esperienze con i diversi generi nell'uscita. "Ho molta più esperienza con gli uomini, è chiaramente il mio comfort zone. So come flirtare o cosa fare a letto", ammette. "Con le donne è nuovo per me e sto imparando a conoscermi di nuovo", aggiunge e confessa: "All'inizio ero completamente sopraffatta dalle donne".

Spiega inoltre: "Ogni donna è diversa e ciò che piace a me, potrebbe non piacere all'altra donna. Mi sono sentita persa a volte e ho pensato: 'Okay, ora capisco perché gli uomini hanno difficoltà a trovare il clitoride o perché alcune cose sembrano strane'".

Infine, il numero speciale di "Playboy" dovrebbe essere facile da trovare al tuo edicolante locale. Tra le altre cose, include un

Leggi anche: