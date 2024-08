- La Sassonia sta attivamente cercando partnership con le imprese di semiconduttori di Taiwan.

Sassonia mira ad attrarre imprese e fornitori del settore dei semiconduttori alla prossima edizione di Semicon Taiwan. L'investimento del gigante taiwanese dei semiconduttori TSMC ha migliorato il clima degli investimenti in Sassonia, come sottolineato da Thomas Horn, CEO della Saxony Economic Development Corporation (WFS). L'obiettivo è trasformare Sassonia nel "Hub di TSMC" in Germania e in Europa.

TSMC, insieme a Bosch, Infineon e NXP Semiconductor, inizierà la produzione a Dresda come ESMC entro il 2027. La cerimonia di posa della prima pietra per la nuova struttura si è tenuta l'20 agosto, segnando l'inizio dei lavori. Attualmente, Sassonia guida l'Europa nella produzione di microelettronica, con un terzo dei chip prodotti dall'UE che proviene da qui. Nel 2021, circa 80.000 dipendenti erano impiegati in più di 3.650 aziende della regione, tra cui Infineon e Globalfoundries.

La WFS, insieme al Segretario di Stato per gli Affari Economici Thomas Kralinski (SPD) e alla rete industriale "Silicon Saxony", cercherà di attrarre aziende taiwanesi per la relocation e gli investimenti al Semicon di Taipei, uno dei principali eventi dei semiconduttori in Asia. "Ci sono molte opportunità redditizie, in particolare nel campo dei prodotti chimici specializzati e di processo", ha dichiarato Kralinski. Si dice entusiasta dell'interesse significativo e si aspetta numerosi incontri con potenziali collaboratori.

"La Sassonia vanta un potere innovativo distintivo e una vivace tecnologia e un dinamismo futuro-oriented, sia nel campo della guida automatizzata, nell'utilizzo dei chip per la tecnologia medica innovativa o nello sviluppo dei computer quantistici", ha detto Horn. Questa combinazione unica rende la Sassonia un'offerta completa allettante per le aziende taiwanesi.

L'Unione Europea ha espresso interesse per gli sviluppi del settore dei semiconduttori in Sassonia, data la sua posizione di guida in Europa nella produzione di microelettronica. L'Unione Europea riconosce il potenziale della Sassonia come hub per TSMC in Germania e in Europa, grazie agli investimenti significativi effettuati da TSMC e da altre società di semiconduttori come Bosch e Infineon.

Leggi anche: