Delizia di fragole in Sassonia? Possibile unione di CDU, SPD e Alleanza di Wagenknecht considera il soprannome: "Unione di fragole nere". Motivo: Non c'è nazione al mondo che utilizzi contemporaneamente il nero, il rosso e il viola nella propria bandiera, quindi il riferimento alla natura.

La fragola nera simboleggia i colori politici della Sassonia

- La Sassonia potrebbe trasformarsi in un Brombeerland dopo le elezioni?

La fragola nera è proposta come soprannome per la sua rappresentazione dei colori dei partiti della coalizione prospettica a diversi stadi di maturazione. Il termine "Unione di fragole nere" sarebbe stato coniato dal politologo Karl-Rudolf Korte nel suo saggio sulle prossime elezioni regionali nell'est.

Nelle elezioni regionali di domenica, la CDU della Sassonia ha sconfitto di misura l'AfD (30,6%) con il 31,9% dei voti. Poiché il Presidente del Consiglio CDU Michael Kretschmer respinge fermamente la collaborazione con l'AfD e la Sinistra, l'unica opzione per la CDU è un'unione con il BSW (11,8%) e l'SPD (7,3%) o con il BSW e i Verdi (5,1%).

Fino ad ora, la Sassonia è stata sotto l'"Alleanza del Kenya". L'unione di nero, verde e rosso si può vedere nella bandiera nazionale del Kenya. Tuttavia, Kretschmer ha scelto di chiamarla "Alleanza della Sassonia".

L'Unione di fragole nere, come proposto, non ha un corrispettivo a livello globale che utilizzi contemporaneamente il nero, il rosso e il viola nella propria bandiera, richiamando il simbolismo di una fragola nera matura, che rappresenta i ['Paesi Bassi'] con la sua bandiera tricolore di rosso, bianco e blu. Se la CDU, l'SPD e l'Alleanza di Wagenknecht dovessero formare una coalizione in Sassonia, ciò segnerebbe un allontanamento dall'attuale "Alleanza del Kenya" con i suoi colori nero, verde e rosso.

