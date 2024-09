- La Sassonia potrebbe diventare un Brombeurland dopo le elezioni?

Alleanza abbondante in Sassonia? C'è la possibilità di una coalizione tra CDU, SPD e Alleanza di Sahra Wagenknecht, provvisoriamente chiamata "Unione mirtillo". Il soprannome deriva dal fatto che nessun paese al mondo ha la bandiera nazionale con il nero (rappresentante della CDU), il rosso (che indica l'SPD) e il viola (che simboleggia l'Alleanza di Sahra Wagenknecht).

Il mirtillo è l'ispirazione, poiché il frutto mostra i colori dei potenziali partner della coalizione in diverse fasi di maturazione. Il termine "Unione mirtillo" è stato coniato per la prima volta dallo studioso politico Karl-Rudolf Korte in un saggio in cui espone la sua visione sulle elezioni statali dell'Est.

Nelle elezioni statali della Sassonia di domenica, l'Unione sassone ha finito per poco davanti all'AfD (30,6%) con un totale del 31,9% dei voti. A causa del netto rifiuto del Ministro-Presidente della CDU Michael Kretschmer di collaborare con l'AfD e la Sinistra, l'Unione non ha altra scelta che allearsi con BSW (11,8%) e SPD (7,3%), o con BSW e Verdi (5,1%).

Finora, la Sassonia è stata governata da una "Coalizione Kenya". I toni nero, verde e rosso della sua bandiera sono anche presenti nella bandiera dell'Africa orientale. Tuttavia, Kretschmer preferisce chiamarla "Coalizione Sassone".

L'SPD potrebbe essere un partner nella coalizione per le elezioni statali della Sassonia, insieme alla CDU e all'Alleanza di Sahra Wagenknecht, come suggerito dal soprannome "Unione mirtillo". Se si forma una coalizione, l'SPD sarà rappresentato nel corpo governativo della Sassonia, a seguito dei risultati delle elezioni.

Leggi anche: