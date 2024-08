- La Sassonia mira a invertire la tendenza all'estinzione delle specie entro il 2030

Il ritmo rapido dell'estinzione delle specie e la perdita degli habitat ha raggiunto livelli preoccupanti anche in Sassonia, secondo il Ministro dell'Ambiente della Sassonia Wolfram Günther. "La situazione è allarmante. Più della metà dei tipi di habitat e quasi la metà delle specie protette a livello europeo sono ora più minacciate di quanto non lo fossero 15 anni fa. Ciò richiede una risposta", ha dichiarato il politico dei Verdi all'agenzia di stampa tedesca. Questa risposta è fornita dal Programma per la Biodiversità della Sassonia, con l'obiettivo di invertire la tendenza entro il 2030. Entro il 2050, tutte le specie protette dovrebbero essere in uno stato di conservazione favorevole.

Günther: L'inversione di tendenza è stata avviata

Günther ha dichiarato che la protezione in aree isolate e chiaramente definite non è sufficiente per ottenere miglioramenti. "Per questo motivo, abbiamo garantito che la protezione delle specie sia integrata in tutti gli usi del terreno". La tendenza alla protezione della biodiversità è stata avviata e sono stati allocati significativamente più fondi per la conservazione della natura - "più fondi per le strutture, più fondi per il contenuto, più supporto per i molti volontari".

Günther ha elencato ulteriori successi della politica sassone negli ultimi cinque anni. "Abbiamo rinaturalizzato i fiumi in tutto lo stato, restaurato i torbiere e fatto progressi nella conversione dei boschi. Stiamo promuovendo la conservazione del nostro patrimonio naturale, come fiumi, frutteti, siepi e così via". Inoltre, la Sassonia ha avviato due grandi progetti di conservazione della natura a Dresda e nelle Montagne Metallifere. "Stiamo lavorando a un altro, la foresta alluvionale di Lipsia. E dal inizio di questa legislatura, il Kingsbrück Heath è diventato la prima area selvaggia della Germania".

La protezione delle specie paga anche economicamente

Il Ministro ha inserito gli sforzi per la protezione delle specie in un contesto più ampio. "Abbiamo bisogno di biodiversità per la qualità della vita e la prosperità. La diminuzione del numero di insetti, ad esempio, minaccia i raccolti agricoli. E le zone umide vive servono alla protezione dalle alluvioni e alla disponibilità dell'acqua. La protezione delle specie paga anche economicamente. La protezione delle specie e la protezione del clima sono garanzia di prosperità".

Il politico dei Verdi ha ricordato numerosi programmi di protezione, especially for critically endangered species such as the lynx, field hamster, black grouse, the small blue butterfly - a butterfly species - or the freshwater pearl mussel. "They have achieved their minimum targets of preventing extinction. But they still need several more years to restore self-sustaining populations." Decisions on new projects will be made within the framework of a national restoration plan for the corresponding EU regulation, which member states must establish by the end of 2026.

I torbiere intatti sono necessari come sink di CO2

"L'estinzione delle specie e il cambiamento climatico sono interconnessi. Entrambi minacciano la nostra prosperità, salute e approvvigionamento alimentare. Questo può essere risolto solo collegando la protezione delle specie e la protezione del clima", ha detto Günther. Pertanto, il restauro dei torbiere è molto importante. "I torbiere intatti immagazzinano molta CO2 e sono un habitat incredibilmente diversificato".

In generale, Günther vede un alto livello di accettazione per la protezione della natura e delle specie nello Stato libero. "Per i sassoni, i loro boschi, fiumi e natura sono in cima alla lista delle cose che per loro sono importanti". Nel "Sassonia Compass", un'indagine sullo status quo e i desideri della popolazione, la natura è stata recentemente valutata come il bene più importante dall'80% dei rispondenti, un valore record.

Il Ministro: La conservazione della natura non è un'autoistituzione

Günther: "Per questo motivo, è più importante che mai continuare a sottolineare che la nostra natura ha bisogno di protezione. Questo non è un fatto scontato". C'è un increasing number of voices suggesting that we should slow down on climate protection or lower environmental standards. "I strongly warn against this. We can't afford to take a step backwards. Those who demand this are threatening our standard of living".

