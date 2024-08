- La Sassonia investe per estendere la scuola materna

Le possibilità per l'assistenza diurna completa dei bambini delle scuole elementari devono essere ulteriormente espanse in Sassonia. Il governo federale sta fornendo allo stato 148 milioni di euro di finanziamenti per questo scopo, ha annunciato il Ministero della Cultura. Di questi, 90 milioni di euro sono già stati approvati. I fondi saranno utilizzati per rinnovare, convertire ed espandere le scuole elementari e speciali nonché le strutture di assistenza dopo la scuola.

L'attenzione è principalmente sull'espansione qualitativa dell'assistenza diurna completa. La percentuale di bambini delle scuole elementari che ricevono assistenza diurna completa in Sassonia è già intorno al 90%, che è ben al di sopra della media nazionale del 47,5%.

Per garantire la qualità costante dell'assistenza diurna completa in Sassonia, saranno assunti professionisti capaci e dediti per posizioni di assistenza a tempo pieno. Per soddisfare la crescente domanda di assistenza diurna completa, potrebbero essere create ulteriori posizioni a tempo pieno.

