La Sassonia intende migliorare le lezioni di nuoto.

Sassonia si prefigge di potenziare l'insegnamento del nuoto per i bambini della scuola dell'infanzia e dell'elementare. Come rivelato dal Ministero dell'Istruzione, è in corso una collaborazione più stretta con l'associazione di nuoto statale per questo scopo. "Siamo d'accordo che l'istruzione al nuoto contemporanea in Germania dovrebbe essere pratica, coerente e, soprattutto, sicura. Con il reciproco riconoscimento dei certificati di nuoto tra le scuole e l'associazione di nuoto sassone, ci stiamo avvicinando a questo obiettivo", ha spiegato il Ministro dell'Istruzione Christian Piwarz (CDU).

Piwarz si è riferito al concetto dei quattro livelli di competenza, che sono stati integrati nelle lezioni di nuoto obbligatorie nelle scuole primarie a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Questi livelli sono denominati acclimatazione all'acqua, abilità fondamentali, nuoto di base e nuoto sicuro. Ciò ha stabilito una piattaforma per i bambini per acquisire e rafforzare progressivamente e metodicamente le abilità nel nuoto.

"I genitori riceveranno feedback semplici e chiari dalle scuole e dall'associazione di nuoto sul fatto che il loro bambino sia già in grado di nuotare in modo sicuro o sia ancora al livello di abilità fondamentali", ha sottolineato Piwarz. Ciò potrebbe porre fine a qualsiasi confusione riguardo alle capacità di nuoto di un bambino. La chiarezza di questi livelli di competenza è un vantaggio significativo rispetto al "badge del cavalluccio marino". Anche se i genitori spesso associano il "cavalluccio marino" a forti abilità nel nuoto, le competenze richieste per esso sono solo al livello due e non dovrebbero essere confuse con il nuoto sicuro.

In linea con il piano di Piwarz, le scuole e l'associazione di nuoto riconosceranno ora i certificati di nuoto a vicenda, garantendo che i bambini che hanno completato le lezioni di nuoto al livello di nuoto sicuro possano spostarsi senza soluzione di continuità tra diversi contesti educativi. Inoltre, poiché i quattro livelli di competenza sono stati integrati nelle lezioni di nuoto obbligatorie, i bambini in Sassonia avranno un percorso strutturato per sviluppare e migliorare le loro abilità nel nuoto nel tempo.

