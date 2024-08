- La Sassonia conclude i contratti per accelerare l'espansione della rete mobile

Sassonia sta potenziando la crescita di un'infrastruttura di rete mobile robusta e estesa. Il Libero Stato e Vantage Towers, ex controllata di Vodafone, hanno siglato un accordo per raggiungere questo obiettivo, come annunciato dalla Cancelleria di Stato della Sassonia. Questo accordo mira a ottimizzare l'utilizzo dei terreni governativi per l'espansione delle reti mobili. L'obiettivo è quello di armonizzare e accelerare significativamente i processi di approvazione relativi all'espansione dell'infrastruttura.

Accesso facile ai terreni governativi

"Le reti mobili ad alte prestazioni sono più importanti che mai", ha dichiarato Michael Kretschmer, Presidente del CDU. Il Libero Stato ha fornito per qualche tempo i propri terreni per l'espansione delle reti mobili attraverso un metodo semplice e coerente. Grazie all'accordo con Vantage Towers, la società ora ha accesso agevole ai terreni appropriati per migliorare la copertura mobile e aumentare le capacità della rete.

Martin Dulig, Ministro dell'Economia del SPD, ha osservato che l'accordo si basa sull'impegno del Libero Stato nel patto mobile. È stato inoltre concordato di creare un gruppo di lavoro per agevolare l'espansione. Un'infrastruttura gigabit completa è una condizione necessaria per la digitalizzazione di tutti i settori.

Il nuovo quadro sostituisce i vecchi contratti specifici

Secondo la società, l'accordo quadro sostituisce i vecchi contratti individuali relativi all'uso dei beni del governo. Il nuovo accordo comprende contratti di locazione standard per i siti mobili, un modello di prezzo unificato e l'accesso ai dati geodetici. La maggior parte dei terreni sembra essere situata in zone rurali, rendendoli più accessibili per i fornitori di reti per sfruttare siti precedentemente non redditizi.

Vantage Towers è il principale operatore di antenne in Europa, con oltre 84.000 siti di antenna in dieci paesi.

