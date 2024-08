- La Sassonia-Anhalt sostiene gli aspiranti artigiani

Sassonia-Anhalt ora sostiene i futuri maestri artigiani. I diplomati di un corso di specializzazione possono ricevere un bonus una tantum di 1.000 euro, secondo il Ministero dell'Economia. Oltre ai maestri artigiani, questo vale anche per i commercianti specializzati, i specialisti e i maestri industriali. "Oltre alla nostra borsa di studio per i maestri e alla borsa di studio per gli stage degli studenti, il bonus per i maestri è destinato a creare incentivi per la formazione e la qualificazione ulteriori", ha dichiarato il Ministro dell'Economia Sven Schulze (CDU). L'obiettivo deve essere quello di rendere l'artigianato adatto al futuro e di contrastare la carenza di manodopera specializzata.

"È un segnale positivo per i garzoni che si impegnano per una successione qualificata nelle piccole e medie imprese", ha sottolineato Britta Grahneis, Vicepresidente della Camera dell'Artigianato di Halle. E Andreas Dieckmann, Presidente della Camera dell'Artigianato di Magdeburgo, ha aggiunto che il bonus per i maestri promuove non solo la formazione personale, ma contribuisce anche a garantire la presenza di manodopera specializzata in Sassonia-Anhalt. In questo modo si vogliono garantire le future successioni d'impresa e i nuovi avvii.

La produzione artigianale in Sassonia-Anhalt potrebbe trarre beneficio dagli incentivi offerti dal bonus per i maestri, finalizzati a incoraggiare la formazione e la qualificazione ulteriori. Questo bonus è vantaggioso non solo per i maestri artigiani, ma anche per i commercianti specializzati, i specialisti e i maestri industriali, contribuendo a garantire la presenza di manodopera specializzata nella regione.

