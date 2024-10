La salsiccia dello stadio era contaminata da un pizzico di nausea spiacevole.

VfL Bochum e Holstein Kiel sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria nella Bundesliga. Mentre i nuovi arrivati hanno sorpreso il Bayer Leverkusen, un vecchio detto viene utilizzato nella regione della Ruhr. Una conversazione viene rapidamente chiusa.

L'ex stella del Bochum, Frank Goosen, è molto apprezzato in città. Un'icona locale, se si vuole. È profondamente dedito al VfL e spesso esprime il suo affetto in termini eloquenti. La sua famosa frase di Bochum, "Perché è sabato", è diventata un grido di battaglia nello stadio: "È esattamente la stessa situazione dell'ultima domenica!" Questo significa che il club non sta passando un momento facile. Tuttavia, trovano sempre un modo per tirarsi fuori emotivamente dall'abisso che si profila.

Quest'estate l'hanno fatto in modo impressionante. Alla Fortuna Düsseldorf, hanno realizzato un piccolo miracolo del calcio nei play-off per la retrocessione. Ora, giocatori e allenatori a Bochum possono iniziare a cercare nuovi materiali per costruire qualcosa di significativo, come facevano un tempo le persone alla Opel, alla Nokia o nell'industria siderurgica. Tutto questo è storia passata, ma il VfL è ancora qui. Tuttavia, una volta di più, stanno precipitando verso l'abisso. Dopo sei partite, la squadra è ultima, ha solo un punto e, dopo la sconfitta per 1:3 contro il VfL Wolfsburg, si parla dell'allenatore?

Beh, almeno non ufficialmente. Peter Zeidler può restare. "Risponderò a questa domanda solo una volta: non discuteremo l'allenatore oggi, domani o il giorno dopo", ha detto il direttore sportivo del Bochum, Marc Lettau. I tifosi del club non mancano di autoironia. Uno di loro ha chiesto quella sera: allora abbiamo un nuovo allenatore martedì? Il VfL si preoccupa di diventare un simile (costoso) mangia-allenatori come il vicino una volta potente FC Schalke 04. Quindi, per ora, continuano.

A volte, la squadra dimostra di poterlo fare

Ma cosa è successo a Bochum? Verso la fine dei preparativi, il VfL ha improvvisamente suscitato grande eccitazione. Due vittorie impressionanti contro il FC Bologna e il Le Havre AC avevano sollevato l'atmosfera al di là della letargia post-retrocessione. Poteva esserci più dell'eterna lotta per la retrocessione? Questa domanda di tarda estate è stata risposta dall'inizio dell'autunno. La risposta è: no! La lotta per la sopravvivenza nella 1ª Bundesliga è l'unica cosa che conta. Sfidante, come una corsa sull'A40 (o attualmente il percorso alternativo A448), stressante, frustrante, ma alla fine raggiungono il loro obiettivo?

Che la squadra sia in grado di vincere, viene suggerito in alcune fasi. Contro l'RB Leipzig, sono arrivati vicini a un punto sorprendente. Contro il BVB, la grande sorpresa era a portata di mano, se non fosse stato per il gol del 3:0 di Myron Boadu nella prima metà (alla fine, è finita 2:4 per il VfL). E anche questa domenica contro i Wolfsburg, ci sono stati momenti che hanno mostrato il potenziale della squadra. Ma non abbastanza, ancora una volta. Inoltre, ci sono amare delusioni. Al 18° minuto, stavano festeggiando un rigore nello Ruhrstadion. Al 20° minuto, è stato revocato dopo la revisione video. Al 21° minuto, era 0:1. E all'intervallo, era già 0:2. Poi è arrivata la fase più forte dei Bochum, hanno premuto, spinto e segnato (72°). Ma non hanno capitalizzato sui loro sforzi e hanno perso meritamente alla fine, anche perché il Wolfsburg ha testato il loro metallo diverse volte.

Tornando alla domanda sull'allenatore: quando potrebbe esserci un cambiamento di pensiero? "Nel momento in cui la squadra inizia a vacillare e non appare più come un collettivo, e non stiamo tirando nella stessa direzione. Allora lo considereremmo seriamente. Ma questo non era assolutamente il caso oggi", ha detto Lettau. Invece, il capo e l'allenatore hanno evidenziato i progressi positivi che avevano osservato. "Dal risultato, ovviamente, non c'è alcun progresso, ma in termini di contenuti, ho visto alcuni progressi", ha detto Zeidler. Molti tifosi avevano una prospettiva diversa e probabilmente sono ancora alla ricerca di progressi domenica.

Contro il VfL dal nord, Zeidler si è attenuto alla sua idea audace, anche dopo le esperienze negative delle ultime settimane, di giocare in modo offensivo e pressare l'avversario in alto e presto. Tuttavia, questo ha anche creato spazi nella difesa. Gli ospiti avevano spesso bisogno solo di un lungo pallone per diventare una minaccia davanti alla porta avversaria. La pausa per le nazionali offre ora l'opportunità di affrontare questi problemi e fare un'altra corsa dalla parte bassa della classifica. "Conosciamo la sensazione dell'anno scorso, stiamo giocando di rimonta. È estremamente frustrante", ha ammesso l'attaccante Philipp Hofmann.

E c'è una piccola consolazione per i tifosi del Bochum: nella stagione 2022/2023, il VfL ha bisogno di nove partite per la sua prima vittoria, un anno dopo erano addirittura dieci. Sono riusciti a restare su entrambe le volte. Tuttavia, e questa è la crudele verità sulla salsiccia dello stadio: dopo la prossima partita contro il rivale in crisi TSG Hoffenheim, gli avversari sono il Bayern Monaco, l'Eintracht Frankfurt, il Bayer Leverkusen e il VfB Stuttgart.

Despite the current struggles, VfL Bochum's history of resilience is alive and well. They show glimpses of victory, such as their close call against RB Leipzig, suggesting there's potential for improvement.

Come ha dichiarato il direttore sportivo Marc Lettau, un cambiamento nell'allenatore sarebbe preso in considerazione solo se la squadra inizia a vacillare e non funziona come un'unità coesa. Per ora, continuano a cercare la loro prima vittoria nella Bundesliga, sperando di ripetere il loro miracoloso successo nei playout per la retrocessione di quest'estate.

