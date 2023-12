La Ryder Cup: Il bello, il brutto e il cattivo tempo

La Ryder Cup, l'evento biennale di golf tra Stati Uniti ed Europa, è più pantomima che gioco, più concerto rock che recital.

È l'occasione per il golf di lasciarsi andare, di abbandonare la sua immagine soffocante e di abbracciare il baccano degli sport da stadio. Si tratta di due squadre di 12 persone che si affrontano in matchplay - vincendo buche, piuttosto che contando i colpi. È colorato, rumoroso, chiassoso, appassionato.

Frivolo? Neanche un po'. È una cosa tremendamente seria. Da quando i giocatori europei sono stati arruolati per dare man forte alla Gran Bretagna e all'Irlanda nel 1979, questo torneo ha rappresentato un dramma sportivo da far saltare i nervi e un'emozione intensa.

I risorti Stati Uniti sono campioni in carica, ma non vincono in Europa dal 1993. L'Europa ha vinto sei delle ultime otto edizioni, di cui tre consecutive a partire dal 2010. La rivalità è al culmine. Ed è qui che le cose possono diventare spiacevoli.

Tutto inizia con la "guerra fasulla".

Per l'evento di questo mese a Le Golf National, alle porte di Parigi, questa è iniziata nel momento in cui l'americano Jim Furyk e il danese Thomas Bjorn sono stati nominati capitani, poco dopo la vittoria degli Stati Uniti a Hazeltine nel 2016.

Anche nelle fasi iniziali, il capitano è sotto il microscopio. Ogni frase, ogni mossa viene analizzata dai tifosi e dai media. Dalla nomina dei vice-capitani alla scelta di quattro wildcard da affiancare alle otto qualificate automatiche, i capitani vengono messi sotto esame man mano che la loro campagna prende forma.

I dibattiti sulle wildcard possono infuriare anche molto tempo dopo l'evento. Scegliere i veterani collaudati in battaglia o i debuttanti in forma ma non testati? Furyk ha scelto un mix, Bjorn ha optato per le vecchie teste.

Le opinioni sul ruolo del capitano variano dal comandante strategico cruciale alla figura di spicco, ma egli offre un perfetto contorno al divertimento della guerra fasulla.

La prova sarà nel budino.

Un terreno consacrato

La settimana di Ryder Cup inizierà seriamente martedì a Parigi, quando le squadre scenderanno in campo per le prove. I capitani, i vice-capitani e i giocatori più anziani decideranno gli accoppiamenti per le quattro sessioni iniziali di venerdì e sabato.

La chimica è fondamentale. Nel corso degli anni ci sono stati accoppiamenti buoni, cattivi e brutti. Gli spagnoli Seve Ballesteros e Jose Maria Olazabal hanno stabilito lo standard con 11 vittorie e due sconfitte nei loro 15 incontri insieme.

Il gemellaggio tra Tiger Woods e Phil Mickelson nel 2004, all'apice della loro guerra fredda, viene sempre considerato come un modo per non farlo.

Come un esercito medievale che si accampa prima della battaglia, le due squadre si schierano in sezioni separate della clubhouse. La "stanza della squadra" diventa un terreno sacro. È qui che si ritrovano i giocatori, i caddie, le mogli, le fidanzate e i loro accompagnatori.

È decorata con citazioni motivazionali, immagini e video di glorie passate e dotata di ogni comfort. Per gli Stati Uniti, spesso si tratta di ping pong. Si dice che il vice-capitano Matt Kuchar sia il re, ma il debuttante Bryson DeChambeau sostiene di essere il giovane pretendente e ha acquistato una nuova "racchetta".

Il mercoledì segue uno schema simile. Pratiche, speculazioni, gossip, intrighi.

Si raccontano storie di personaggi famosi che tengono discorsi entusiasmanti durante i raduni della squadra. Si pensi all'icona malata Ballesteros che parla al telefono dalla sua casa in Spagna a Celtic Manor nel 2010, o all'ex manager del Manchester United Sir Alex Ferguson che si rivolge all'Europa a Gleneagles, o all'allora governatore del Texas George W. Bush che invoca lo spirito di Alamo alla vigilia della famosa rimonta degli Stati Uniti a Brookline nel 1999.

L'attesa cresce, le falle nell'armatura vengono sondate.

Nick Faldo è stato messo alla gogna nel 2008 per una foto della sua presunta lista di accoppiamenti. Sostenne che si trattava degli ordini per i panini della sua squadra. USA 1-up? In un Celtic Manor inondato di pioggia nel 2010, gli impermeabili degli Stati Uniti hanno perso e un tirapiedi è stato inviato a comprarne altri. Europa 1-up? È tutto un bel battibecco e, senza un'azione vera e propria da raccontare, i media se lo bevono.

La finta guerra raggiunge il suo apice durante la cerimonia di apertura di giovedì, quando i giocatori in abito da sera, scortati dai loro costosi partner, salgono sul palco e i capitani pronunciano il tanto atteso discorso in cui annunciano i primi accoppiamenti per venerdì.

Le loro parole, il linguaggio del corpo, le scelte, persino la lucentezza delle loro scarpe, vengono analizzati e utilizzati come presagi.

Il capitano dell'Europa 2002, Sam Torrance, si è esercitato sul leggio allestito nel suo garage mesi prima dell'evento, per ottenere il giusto risultato. Nel 2008, a Valhalla, Faldo sbagliò i nomi di alcuni giocatori e mise in difficoltà l'Europa.

Nella quiete dell'alba di venerdì, le tribune del primo tee si riempiono di brusii e di calore, mentre i fan più mattinieri scaldano le loro voci.

L'atmosfera dello stadio è diventata diversa da qualsiasi altra cosa nel golf, con cori, canzoni, battute e battute a raffica. Gli spalti del Golf National sembrano grattacieli.

Mickelson la definisce "una delle esperienze più belle del gioco", mentre Jordan Spieth si è commosso a tal punto da commissionare un quadro per la sua casa che raffigura la scena del primo tee a Gleneagles.

"È come spiegare a qualcuno che non è padre cosa significhi essere padre", ha detto Torrance. "Non si può proprio spiegare".

Una volta che le prime quattro partite hanno preso il via, l'evento corre via a 100 miglia orarie. Ora tutto dipende dal colore del tabellone. Il blu significa che l'Europa è in vantaggio, il rosso che gli Stati Uniti sono in vantaggio. Il momentum oscilla da una parte e dall'altra. I ruggiti esplodono come granate quando i putt cadono o non cadono.

Con solo quattro partite sul campo, la folla è concentrata, l'atmosfera intensa. Per la maggior parte è bonaria, ma l'alcol libera le inibizioni e, in una piccola minoranza, i richiami possono diventare sgradevoli.

A Brookline, il padre di Colin Montgomerie ha dovuto smettere di seguire le sue partite perché gli abusi erano troppo forti. Rory McIlroy è stato preso di mira ad Hazeltine nel 2016 e ha fatto espellere un disturbatore volgare.

Anche all'interno delle corde gli animi possono scaldarsi. Tuttavia, per ogni battibecco, ad esempio, tra Paul Azinger e Seve Ballesteros; o per i giocatori statunitensi che hanno rimproverato gli europei con cappelli militari durante l'irascibile "War on the Shore" a Kiawah Island nel 1991; o per i membri del team americano che hanno invaso prematuramente il green quando Justin Leonard si è assicurato la vittoria nella "Battle of Brookline", ci sono una miriade di momenti di leggerezza e sportività.

Come Boo Weekley che cavalca il suo driver come un cavallo lungo il fairway a Valhalla, o Mickelson che fa il pollice in su al rivale Justin Rose nella foga della battaglia a Medinah, o Reed e Rory McIlroy che si battono i pugni e si danno pacche sulle spalle durante un tumultuoso duello a Hazeltine.

Non c'è un secondo

La giornata di sabato segue lo stesso schema: quattro palle seguite da foursomes. Alcuni dei 12 giocheranno ogni sessione, altri saranno a riposo. Alcuni sono scontenti di essere stati lasciati fuori e usano questa situazione come carburante nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto.

Il punteggio alla fine del sabato è fondamentale per la strategia di domenica in singolo. Ma non è sempre chiaro. Brookline e Medinah, quando gli Stati Uniti e l'Europa, rispettivamente, hanno rimontato da 10-6 di svantaggio per conquistare vittorie al cardiopalma e leggendarie, sono il punto di riferimento.

Il tanto discusso ordine dei singoli - chi esce quando - può essere un match-winner o un bastone con cui battere il capitano. Il numero magico per la vittoria finale è 14,5 punti. Per il difensore, 14 punti manterranno la Coppa.

Quindi, caricate l'ordine superiore con i vostri migliori giocatori per assicurarvi una partenza veloce? Oppure distribuire le stelle su tutto il campo, nel caso in cui si arrivi alla fine?

Tutte le soluzioni sono state provate, tutte sono andate in un modo o nell'altro. Se vinci, sei un genio. Se perdi, hai sbagliato. Non c'è una seconda scelta.

Le conferenze stampa post-evento sono uno studio dello spirito - per lo più consumato da vincitori saccenti - e del dolore.

Perché non è caduto quel tiro da quattro metri al 16°? Di solito le recriminazioni serie non emergono per un po' di tempo, ma di tanto in tanto c'è una notizia bomba istantanea, come quella di Mickelson che ha criticato pubblicamente il capitano Tom Watson a Gleneagles nel 2014.

Con tutto il suo linguaggio manageriale e la sua meticolosa pianificazione, l'approccio di Paul McGinley era migliore dell'autocrazia della vecchia scuola di Watson, o i suoi giocatori hanno semplicemente bucato più putt? Davis Love è più furbo di Darren Clarke perché la sua squadra ha fatto un 17-11 due anni fa? Chi è in vantaggio finora, Furyk o Bjorn?

Sono tutti argomenti perfetti per una guerra fasulla e un'altra ragione per cui la Ryder Cup rimane una rivelazione.

