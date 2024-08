- La Russia vieta alle sue compagnie aeree di effettuare voli notturni su Israele

L'autorità dell'aviazione di Mosca ha vietato alle compagnie aeree russe di volare nello spazio aereo israeliano per le notti seguenti. Il divieto è in vigore dalle 00:00 alle 06:00 CET ogni notte, a partire dall'alba di sabato, secondo un comunicato dell'agenzia moscovita Rosawiazija. Tale avviso ai piloti (NOTAM) rimarrà in vigore fino al prossimo venerdì (16.8.) alle 11:00 CET.

Non è stata fornita alcuna motivazione, ma il contesto suggerisce un potenziale attacco aereo iraniano su Israele. La Russia è un alleato stretto dell'Iran e ha recentemente rafforzato la fornitura di armi difensive all'aeronautica del paese.

I voli nello spazio aereo israeliano durante il giorno rimangono permessi, ma i piloti russi devono attenersi alle regolamentazioni per la sicurezza dei voli in o sopra le zone di crisi. Molte compagnie aeree internazionali hanno cancellato i loro voli per Israele a causa del rischio di guerra.

Il gesto senza precedenti di Mosca ha suscitato preoccupazioni per un possibile conflitto in corso tra Iran e Israele. La possibilità di ulteriori conflitti nella regione ha spinto molte compagnie aeree a rivedere i loro voli per Israele.

