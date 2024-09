La Russia sta spostando le sue operazioni offensive verso sud.

Le truppe russe si stanno concentrando nella regione orientale dell'Ucraina, vicino alla città di Kurakhove, secondo fonti ucraine. La maggior parte dei combattimenti intensi di questo mese si è verificata in questa area, secondo il governo ucraino. Nel frattempo, le forze russe stanno avanzando verso Pokrovsk, un importante snodo ferroviario a circa 33 chilometri a nord di Kurakhove. L'obiettivo è creare nuove linee del fronte, disturbare i rifornimenti ucraini e affermare il controllo sulla parte orientale della regione di Donetsk.

Nel corso delle ultime 24 ore, le forze russe hanno riferito di aver lanciato 64 attacchi vicino a Kurakhove, che l'esercito ucraino è riuscito a respingere. Nella vicinanza di Pokrovsk, hanno respinto 36 attacchi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha elogiato la resilienza delle sue truppe, poiché Pokrovsk e Kurakhove sono considerate i due settori più impegnativi del fronte orientale.

Hirnyk, un paese minerario, nel mirino

Situata a sud di Pokrovsk, Kurakhove è stata un punto focale per le truppe russe da tempo. Tuttavia, i recenti guadagni territoriali sono stati limitati in questa area. Invece, le truppe russe stanno spostando la loro attenzione a sud, prendendo di mira il paese minerario di Hirnyk. L'obiettivo finale è probabilmente circondare o costringere le forze ucraine a cedere le loro posizioni. Secondo un blog militare russo noto come Dva Majora, Mosca sta facendo progressi in questa regione. La validità di entrambe le rivendicazioni ucraine e russe rimane non verificata.

L'avanzata di Kursk sfidata

In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyy aveva dichiarato che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk stava raggiungendo i suoi obiettivi. Nell'area di Kharkiv, l'avanzata nemica era stata fermata, aveva detto. Tuttavia, l'avanzata russa in Donetsk si era rallentata e la Russia non aveva ancora ottenuto alcun successo significativo nel suo contrattacco a Kursk.

All'inizio di agosto, i soldati ucraini sono entrati nella regione di frontiera russa vicino a Kursk e hanno rivendicato il controllo su circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, compreso il paese di Sudzha. Anche se sono stati stimati guadagni territoriali più piccoli, le forze ucraine sono riuscite a garantire un controllo significativo.

I preparativi della Russia

Questa settimana, la Russia ha tentato per la prima volta di spingere le truppe ucraine fuori dalla regione. La Russia rivendica di aver ripreso il controllo di 10 villaggi occupati. Tuttavia, queste rivendicazioni devono ancora essere confermate. Secondo i commenti di Zelenskyy sull'avanzata russa, la Russia sta pianificando di schierare un numero stimato di 60.000-70.000 soldati in questo settore. Attualmente, ci sono circa 40.000 truppe presenti. Gli esperti credono che grandi formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni siano improbabili da essere trasferite a Kursk.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per il conflitto in corso nell'est dell'Ucraina, chiedendo una risoluzione pacifica e l'adesione al diritto internazionale. L'Unione Europea ha fornito supporto all'Ucraina in varie forme, compreso l'aiuto militare e l'assistenza economica.

Date le tensioni in aumento nelle regioni di Kurakhove e Pokrovsk, ci sono state richieste all'Unione Europea di aumentare il suo supporto all'Ucraina e di imporre sanzioni alla Russia. L'Unione Europea è un importante partner commerciale per entrambi l'Ucraina e la Russia, e qualsiasi conflitto nella regione potrebbe avere importanti implicazioni economiche per tutte le parti coinvolte.

