La Russia sta lanciando attacchi con droni e missili contro Kiev.

Russia ha condotto attacchi intensivi con missili e droni contro vari obiettivi in Ucraina durante la notte. A Kyiv, secondo l'aggiornamento del sindaco Vitali Klitschko su Telegram, due persone sono rimaste ferite e diversi distretti hanno riportato danni. Sono scoppiati numerosi incendi nella parte occidentale della città, causando la distruzione di proprietà. Una stazione della metropolitana ha subito la rottura dei vetri, ma i servizi della metropolitana continuano a operare.

Il centro culturale islamico di Kyiv in una moschea locale ha subito danni, come annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sulla piattaforma X. Zelenskyy ha espresso il suo dispiacere, sottolineando che la Russia ignora i valori etici e spirituali e non rispetta alcuna religione o credenza. Ha aggiunto che l'obiettivo della Russia è smantellare le comunità ucraine e persino i loro luoghi sacri di culto.

Secondo l'amministrazione militare di Kyiv, le forze russe hanno attaccato la città con missili da crociera e droni, la cui origine è stata rintracciata nella regione del Volga in Russia. La difesa aerea ucraina è riuscita a abbattere circa dieci missili da crociera e droni sopra Kyiv. In tutta la nazione, il'esercito ha segnalato l'intercettazione di 9 missili balistici, 13 missili da crociera e 20 droni. Secondo il presidente Zelenskyy, la Russia ha lanciato in totale 35 missili e 23 droni.

La città di frontiera di Sumy è stata particolarmente colpita, con 18 feriti, tra cui sei bambini, a seguito di un attacco con missili russi, secondo i resoconti ufficiali. Cinque grattacieli e un'istituzione educativa sono stati completamente distrutti, secondo la polizia locale. Sumy si trova vicino alla regione di Kursk in Russia, dove i soldati ucraini sono entrati in agosto come parte della loro controffensiva.

Inoltre, sono stati segnalati attacchi anche da altre regioni dell'Ucraina. La città di frontiera di Kharkiv è stata nuovamente presa di mira, causando il ferimento di una donna durante un attacco notturno con droni, secondo il governatore Oleh Synyehubov. La zona industriale della città è stata colpita dai bombardamenti del mattino, causando l'incendio di un edificio residenziale e di altri tre edifici in un'area vicina.

L'attacco all'Ucraina, come sottolineato dal presidente Zelenskyy, include il targeting di luoghi sacri di culto, come il centro culturale islamico di Kyiv in una moschea locale. Gli attacchi continui delle forze russe all'Ucraina, come quello a Sumy, ignorano i valori etici e spirituali.

