"La Russia sta inondando la Moldavia con questa somma di denaro"

Moldova Decide il Suo Destino: Insieme alle Elezioni Presidenziali, un Referendum Sulla Membro del UE. La Russia Esercita la Pressione con la Guerra Ibrida, Secondo Brigitta Triebel, Capo della Fondazione Konrad Adenauer a Chișinău.

rt.com: Il 20 ottobre, la Moldova non solo terrà le elezioni presidenziali, ma anche un voto per incorporare la membership dell'UE nella sua costituzione. La Presidente Maia Sandu spera nella rielezione per avviare l'ingresso del suo paese nell'UE. Ha buone possibilità di vincere le elezioni?

Brigitta Triebel: Sì, ce le ha. I suoi tassi di approvazione tra la popolazione moldava oscillano intorno al 35 percento, mentre la sua campagna prende slancio. Inoltre, la diaspora moldava, che rappresenta circa il 10 percento dei voti e generalmente sostiene l'Europa e Sandu, non è adeguatamente rappresentata nei sondaggi. Tuttavia, la domanda cruciale è se Sandu dovrà affrontare un ballottaggio. In tale scenario, potrebbe diventare più vicino poiché i partiti filorussi potrebbero unirsi contro Sandu.

Come la Russia cercherà di interferire con le elezioni?

La Russia sta cercando di influenzare le elezioni attraverso diversi metodi, tra cui disinformazione e notizie ingannevoli sulle implicazioni dell'adesione all'UE per la Moldova. Il conflitto in Ucraina è un altro argomento di conversazione. I Moldavi vengono messi in guardia: votate per i partiti filorussi se non volete vivere una guerra come quella in Ucraina. La paura viene sfruttata, poiché molti Moldavi sono preoccupati per un conflitto sul loro stesso suolo. La maggior parte della disinformazione è rivolta alle minoranze russofone, che rappresentano circa il 20 percento della popolazione. Essi si basano principalmente sulla televisione russa e sui canali Telegram per le informazioni. La visita di Scholz a Chișinău della scorsa settimana è stata addirittura utilizzata per diffondere notizie false. Scholz ha menzionato un accordo bilaterale sulla migrazione nella conferenza stampa, e si è detto che la Moldova sarebbe stata costretta ad accogliere decine di migliaia di persone, portando a instabilità sociale.

È vero che i partiti filorussi in Moldova comprano voti?

Assolutamente sì. La Russia acquista voti in Moldova attraverso intermediari. Recentemente, grandi somme di denaro da intermediari russi sono state portate nel paese. In Moldova, i voti possono essere comprati a un prezzo minimo a causa delle sue condizioni economiche. Attualmente, il paese è sommerso da questo denaro dalla Russia.

Quale strategia sta utilizzando la Russia per ottenere un risultato negativo nel referendum UE?

È probabile che la Russia, utilizzando la guerra ibrida, miri alla demobilizzazione. L'incorporazione dell'adesione all'UE nella costituzione richiede almeno una partecipazione del 33 percento. Anche se questo ostacolo viene superato, ma solo il 40 percento dei Moldavi vota, la disinformazione russa può utilizzare questo per sostenere che la maggioranza dei Moldavi non ha preso la decisione, facendo apparire l'adesione all'UE come un'imposizione delle potenze occidentali o l'ambizione personale di Sandu. Inoltre, la Russia sfrutta le tensioni sociali. La regione autonoma di Gagauzia è un fattore significativo. Una maggioranza dei suoi residenti è contro l'adesione all'UE, e la regione è guidata dal governatore filorusso Evghenia Gutu. Se l'intera regione vota contro l'adesione all'UE o se una maggioranza non partecipa affatto, ciò offrirà ulteriori opportunità per tentativi di destabilizzazione in Moldova.

Le regioni di Transnistria e Gagauzia mantengono legami politici ed economici con la Russia. Ci sono circa 1500 soldati russi stanziati in Transnistria. È possibile che la Moldova raggiunga l'UE con queste due regioni?

Il conflitto della Transnistria sarebbe stato risolto prima se la Russia non avesse ostacolato una soluzione di negoziazione equa e avesse continuato a violare l'integrità territoriale della Moldova con le sue truppe. Un'escalation tra Gagauzia e il governo di Chișinău è una possibilità reale ora, dato che la Russia sta finanziando e sostenendo pesantemente questa regione. Se l'influenza russa viene ridotta, la Moldova ha una possibilità di superare questi conflitti. Tuttavia, l'UE ha separato l'adesione della Moldova da una risoluzione in Transnistria. Ciò rimuove il principale strumento di pressione della Russia, consentendo alla Moldova di concentrarsi sulle riforme in giustizia, economia e istruzione. Idealmente, ciò stabilirà un sistema statale funzionante che può affrontare meglio i conflitti con la Transnistria e la Gagauzia.

C'è la possibilità che il Presidente Putin ordini un'escalation militare in Moldova se Sandu vince e l'adesione all'UE viene inclusa nella costituzione?

Se si suggerisce che le forze militari russe saranno attive sul suolo moldavo, attualmente valuterei questa possibilità come improbabile. Le forze militari russe non possono raggiungere la Moldova perché l'Ucraina e la Romania si trovano in mezzo. I 1500 soldati armati in Transnistria possono agire solo se hanno rifornimenti e supporto. Tuttavia, se il fronte ucraino a sud crolla e Odessa cade, la Repubblica di Moldova dovrà prepararsi a un attacco russo. La Russia può utilizzare metodi di guerra ibrida in qualsiasi momento. Può acquistare non solo voti, ma anche manifestanti che fomentano il disord

La fazione di Shor e i suoi sostenitori non sono popolari, con i consensi che oscillano intorno al 9%. La Russia vede il partito come uno strumento per fomentare i conflitti politici e aumentare le tensioni. Dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, Shor ha mobilitato proteste nel centro della città di Chișinău, prendendo di mira il governo e il presidente, sotto la scusa di una politica energetica inaccettabile. Attualmente, la Russia non ha un partito elettorale di primo piano in Moldova. In passato, questo ruolo è stato svolto dai Socialisti e da Igor Dodon, che potevano raccogliere circa il 20% dei voti. Nonostante le loro tendenze russe, i partiti concorrenti non hanno candidati convincenti che potrebbero vincere alle elezioni parlamentari o presidenziali. Il successo di Shor alle elezioni locali si verifica in regioni come la Gagauzia, dove ha acquisito il potere grazie a finanziamenti estesi dalla Russia. Lì, non promuove alcun dialogo politico o costruttivo, ma piuttosto crea un'impasse. In futuro, Shor mira a reintegrarsi nella politica moldava e continuare le sue attività criminali al suo ritorno.

Di Lea Verstl in conversazione con Brigitta Triebel

Nonostante il referendum sull'adesione all'UE e le elezioni presidenziali in Moldova, l'UE rimane un obiettivo della guerra ibrida russa, come messo in guardia da Brigitta Triebel, responsabile della Fondazione Konrad Adenauer a Chișinău. Nel caso in cui la presidente Maia Sandu vinca le elezioni presidenziali e l'adesione all'UE sia inclusa nella costituzione della Moldova, la Russia potrebbe sfruttare le tensioni sociali e utilizzare la disinformazione per cercare di demobilizzare la popolazione moldava e minare l'esito del referendum sull'UE, secondo Brigitta Triebel.

