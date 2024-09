La Russia sta effettuando ricerche per individuare personale militare.

12:55 Cremlino giustifica l'espansione militare a causa delle minacce ai confiniIl Cremlino giustifica i piani di espansione del suo esercito per diventare la seconda forza militare del mondo a causa delle minacce crescenti ai suoi confini. "L'aumento delle minacce ai nostri confini periferici è la ragione di ciò", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow durante una conferenza stampa. "Ciò è dovuto all'ambiente altamente ostile ai nostri confini occidentali e all'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede misure appropriate", ha aggiunto. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'espansione dell'esercito russo di 180.000 soldati lunedì, portando il numero totale di soldati attivi a 1,5 milioni, rendendo la Russia la seconda forza militare del mondo dopo la Cina.

12:30 Maggioranza si oppone ai missili a lungo raggio per Kyiv negli sondaggiIl governo di Kyiv mira a colpire la logistica militare russa, compresi gli aeroporti, i centri di comando e l'infrastruttura. Secondo il nuovo RTL/ntv Trendbarometer, una maggioranza del 64% si oppone alla consegna di armi occidentali che consentirebbero all'Ucraina di attaccare obiettivi profondi all'interno della Russia. Il 28% sostiene questa misura. Una significativa maggioranza per la consegna di tali missili esiste solo tra i sostenitori dei Verdi (53%) e dell'FDP (58%). Solo il 34% dei sostenitori dell'SPD e il 31% dei sostenitori dell'Unione appoggiano questo passo. Né i sostenitori del BSW (0%) né una maggioranza dei sostenitori dell'AfD (4%) approvano. Il 61% dei sostenitori dell'SPD e della CDU/CSU si oppone a tale consegna di armi. Tra i sostenitori dell'AfD e del BSW, il 91% e il 97%, rispettivamente, respingono il trasferimento di armi a lungo raggio. L'opposizione è più alta nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 Routt avrebbe voluto uccidere Putin e Kim Jong-UnSecondo il "Wall Street Journal", Ryan Wesley Routt, il sospetto del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe espresso in passato il desiderio di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un. Chelsea Walsh, un'infermiera che ha lavorato in Ucraina nel 2022 e ha incontrato Routt diverse volte, lo ha descritto come "l'americano più pericoloso" che ha incontrato a Kyiv. Routt avrebbe tentato di unirsi ai battaglioni volontari ucraini e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Documentario controverso "Russi in Guerra" in mostra al festivalIl documentario controverso della filmmaker russa-canadese Anastasia Trofimova "Russians in War", che racconta le sue esperienze con i soldati russi al fronte in Ucraina, sarà proiettato al Toronto International Film Festival. L'ambasciatore ucraino in Canada critica la decisione, sostenendo che il festival sta servendo come piattaforma per la propaganda russa.

10:51 L'ambasciatore russo scettico riguardo ai negoziati di paceL'ambasciatore russo a Berlino Sergei Nechaev ha espresso cautela riguardo alle potenziali trattative di pace con l'Ucraina. In un'intervista a Deutschlandfunk, Nechaev ha dichiarato che è necessario un piano di pace prima che la Russia possa valutare la sua allineamento con il piano. Le sue dichiarazioni seguono le affermazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha espresso il desiderio di accelerare gli sforzi per la pace.

10:31 UNDP aiuterà l'Ucraina a prepararsi per l'invernoLa società energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la sua collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per garantire la sicurezza energetica in Ucraina. Gli esperti temono che l'Ucraina possa affrontare un inverno rigido a causa degli numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche, che potrebbero causare blackout di elettricità, riscaldamento e acqua. L'UNDP sta assistendo l'Ucraina in vari modi, tra cui fornendo generatori a gas per minimizzare i disservizi alla popolazione.

09:55 Blackout nell'oblast' di Sumy dopo l'attacco dei droniDopo un attacco di droni russi all'alba, 280.000 persone nell'oblast' ucraino di Sumy sono ancora senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, con quelli che sono riusciti a superare le difese che hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Prigioniero ucraino decapitato da soldato russoIl commissario ucraino per i diritti umani riferisce che un prigioniero di guerra ucraino è stato decapitato da un soldato russo usando una spada. L'esecuzione è avvenuta con le mani del prigioniero legate con il nastro adesivo. Il soldato russo ha utilizzato una spada con l'iscrizione "Per Kursk". I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova pubblicano immagini di soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

Kyiv ha colto di sorpresa Mosca con un'invasione inaspettata nella regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, portando i vertici militari russi a mantenere il silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinov ha diffuso un'ondata di ottimismo sul suo canale Telegram, incoraggiando i suoi follower a "rilassarsi, godersi qualche popcorn e guardare i nostri ragazzi abbattere il nemico" il primo giorno dell'offensiva. Da allora, Alaudinov è diventato una voce autorevole sull'offensiva di Kursk, con le sue dichiarazioni ampiamente diffuse dai media russi. Gli esperti consultati dall'AFP suggeriscono che una tale esposizione mediatica è possibile solo con l'approvazione di coloro che sono ai livelli più alti. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinov sembra godere di un grado straordinario di libertà di parola, portando alcuni a ipotizzare che potrebbe essere un potenziale successore del presunto malato Kadyrov.

08:42 Germania dona 100 milioni di euro come aiuto invernale all'UcrainaLa Germania sta donando altri 100 milioni di euro come aiuto invernale all'Ucraina, ha annunciato il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante una visita nella capitale moldava, Chisinau. "L'autunno bussa alla nostra porta e l'inverno non è lontano", ha detto Baerbock, sottolineando il freddo crescente prima di un incontro della piattaforma di partenariato della Moldavia. La Russia starebbe pianificando un'altra "guerra d'inverno", con l'obiettivo di rendere la vita il più difficile possibile per gli ucraini.

08:01 Ucraina: Forze russe colpiscono le strutture energetiche a Sumy dall'ariaL'Ucraina ha segnalato un altro significativo attacco con droni da parte della Russia durante la notte. La difesa aerea è riuscita ad abbattere 34 dei 51 droni russi, mentre sono rimasti attivi in cinque regioni. Le autorità locali hanno riferito che le strutture energetiche nella regione nordorientale di Sumy sono state anche sotto attacco. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati a Sumy, con infrastrutture essenziali, comprese le forniture idriche e gli ospedali, che dipendono dalle fonti di backup. I team di emergenza sono attualmente impegnati nelle riparazioni.

07:37 Ucraina: La Russia segnala 1020 vittime in 24 oreLa Russia ha segnalato 1020 vittime - morte e ferite - dal giorno precedente, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Il conteggio totale delle perdite russe dal lancio dell'invasione completa nel febbraio 2022 ora ammonta a 635.880. Nel corso delle ultime 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati messi fuori uso, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Kyiv Post: L'aeroporto militare russo di Engels sotto attaccoL'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato apparentemente attaccato da droni d'attacco durante la notte, secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post", con esplosioni udibili registrate in video. Bombe strategiche armate di missili e utilizzate dalla Russia per attaccare le città ucraine sono apparentemente ospitate nell'aeroporto.

06:35 Stoltenberg appoggia il dibattito su armi a lungo raggio per l'UcrainaIl segretario generale uscente della NATO, Jens Stoltenberg, accoglie con favore i dibattiti a livello mondiale sulla possibile distribuzione di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina nel territorio russo. "È una decisione di ogni alleato, ma è importante che lavoriamo strettamente insieme, come facciamo sempre", ha detto Stoltenberg alla broadcaster britannica LBC. L'Ucraina ha richiesto tale autorizzazione per attaccare i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe da diverse settimane. Sulla paura dell'escalation del conflitto, il norvegese ha commentato: "Non ci sono opzioni senza rischi in guerra. Ma credo ancora che il maggiore rischio per noi sia che Putin esca vittorioso dall'Ucraina".

06:13 Facebook e WhatsApp bandiscono il canale di propaganda statale russa RTMeta, la società madre di Facebook, ha proibito la diffusione della propaganda statale russa via canali come la TV channel RT a livello globale. RT, il cui nome precedente era Russia Today, insieme alle entità affiliate, sarà proibito sui piattaforme di Meta, tra cui Facebook, WhatsApp e Instagram. RT è già stato bloccato all'interno dell'UE dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione seguite all'invasione russa dell'Ucraina. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento a:

05:33 Lukashenko concede la grazia a 37 prigionieri in BielorussiaIl dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'ufficio presidenziale bielorusso a Minsk ha annunciato che questi detenuti erano stati condannati per "estremismo", un termine comunemente utilizzato in Bielorussia per reprimere i critici del governo. Il comunicato ha menzionato sei donne e alcuni detenuti con problemi di salute tra i graziati. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'identità dei 37 prigionieri che hanno ricevuto la grazia. Negli ultimi due mesi, Lukashenko ha concesso la grazia a prigionieri che avevano manifestato contro il governo. A metà agosto, ha ridotto le condanne di 30 prigionieri politici, seguito da altri 30 perdoni all'inizio di settembre. In questi casi, il leader statale ha sottolineato il pentimento dei detenuti e le loro richieste di misericordia.

11:24 PM: La Svezia si prepara a supervisionare le forze NATO proposte in FinlandiaLa NATO sta pianificando un dispiegamento militare nella regione settentrionale della Finlandia, con la Svezia pronta ad assumere il ruolo principale. Ciò comporta l'adozione di un modello unico di forze NATO multinazionali, denominate Forward Land Forces (FLF), analoghe a quelle in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Durante una conferenza stampa a Stoccolma, il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questa informazione. Secondo Jonson, la Svezia è grata per l'invito della Finlandia a servire come "nazione strutturale" per queste forze. Questa forza rafforzerà la sicurezza complessiva della NATO.

