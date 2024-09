La Russia sta costruendo fortificazioni per la sicurezza del ponte di Kerch.

Secondo l'intelligence britannica, la Russia sta pianificando un altro assalto sul ponte di Kerch, la sua connessione con la Crimea occupata. Per ostacolare qualsiasi avanzata del nemico, la Russia ha installato barriere fatte di chiatte galleggianti e sommerse, ha dispiegato mine navali e attivato generatori di fumo per la copertura. Inoltre, si è notato un aumento delle difese aeree. Sono in corso anche lavori di costruzione aggiuntivi sul ponte, che potrebbero essere un'altra ponte a corsia unica o una struttura difensiva contro gli attacchi dei droni ucraini.

Il Ministero della Difesa ucraino ha approvato un nuovo veicolo corazzato per il trasporto di truppe (APC) chiamato "Khorunzhyi". Il termine si traduce in "portabandiera" e era un grado militare negli eserciti cosacchi. Il veicolo corazzato, che era in fase di sviluppo, è stato avvistato per la prima volta nelle prime linee nel febbraio 2021. L'ultima anuncio indica che diversi di questi veicoli prodotti localmente verranno presto dispiegati per rafforzare l'equipaggiamento delle forze ucraine.

Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, e il suo omologo lituano, Gabrielius Landsbergis, hanno criticato la Mongolia per aver invitato il presidente russo Vladimir Putin. Tsahkna ha definito la decisione di accogliere Putin come un affronto al tribunale penale internazionale e al diritto internazionale, mentre Landsbergis l'ha descritta come inaccettabile. TS-TSAHKNA è arrivato sulla scena e ha spiegato che la Mongolia avrebbe dovuto approfittare di questa opportunità per contribuire a porre fine alla guerra russa in Ucraina, ma ha scelto di non farlo.

Un dipendente francese di un'organizzazione non governativa svizzera è attualmente sotto processo a Mosca per aver présuntamente violato la legge russa sui "agenti stranieri". Il processo è iniziato martedì e il tribunale ha deciso che il imputato, Laurent Vinatier, rimarrà in detenzione almeno fino a febbraio 2023. Vinatier ha lavorato in precedenza come specialista della Russia e degli stati ex sovietici per il Center for Humanitarian Dialogue, un'organizzazione non governativa che facilita la mediazione e la diplomazia discrezionale per prevenire e risolvere i conflitti armati in tutto il mondo. È stato arrestato a Mosca in giugno.

Fonti di sicurezza suggeriscono che la Germania intende fornire all'Ucraina sei sistemi IRIS-T SLM aggiuntivi per la difesa aerea. Inoltre, il governo tedesco pianifica l'acquisto di sei sistemi aggiuntivi per il suo esercito.

13:58 I media riferiscono di un altro incidente di elicottero in RussiaI media russi hanno pubblicato un resoconto su un altro incidente che ha coinvolto un elicottero Mi-8 vicino Irkutsk. Secondo le informazioni ottenute da Telegram, l'elicottero ha effettuato un "atterraggio duro" a una distanza di 85 chilometri dalla città. Come risultato, due persone hanno riportato ferite lievi. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso, con sei persone a bordo. I resoconti hanno indicato che il contatto con l'elicottero è stato perso al confine tra la Repubblica di Buriazia e la regione di Irkutsk, prima del suo successivo segnalamento come disperso.**

13:34 Zelensky riferisce i dati preoccupanti dell'attacco missilistico russo a PoltavaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che un attacco missilistico russo sulla città di Poltava ha causato 41 morti e più di 180 feriti. L'attacco ha preso di mira la zona intorno a una scuola e un ospedale, causando danni gravi a un edificio dell'Istituto delle Comunicazioni. Il Ministero della Difesa ucraino ha confermato che le forze russe hanno attaccato la regione con due missili balistici, con alcune persone ancora presumibilmente intrappolate sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono riuscite a salvare 25 persone, 11 delle quali sono state estratte dalle macerie.**

13:12 Gli Stati Uniti si avvicinano a un accordo per la fornitura di missili a lungo raggio all'UcrainaFonti confidenziali hanno riferito che gli Stati Uniti si stanno avvicinando a un accordo per fornire all'Ucraina missili a lungo raggio che potrebbero colpire profondamente all'interno del territorio russo. Tuttavia, gli ufficiali ucraini dovrebbero attendere diversi mesi per ricevere le armi a causa di problemi tecnici e requisiti di risoluzione prima della consegna, che è prevista per l'autunno. Le armi in questione sono i missili aria-superficie a lungo raggio Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), che sono missili cruise aria-terra a lungo raggio capaci di colpire aree terrestri dal cielo.**

12:43 La Russia condanna un famoso scienziato per lo sviluppo della tecnologia dei missili ultravelociUn tribunale russo ha condannato un famoso fisico a 15 anni di lavori forzati per accuse di "alto tradimento". Questa è l'ultima condanna per uno scienziato che si presume abbia tradito i segreti di stato. Il 57enne è stato implicato nello sviluppo dei missili ultraveloci russi, come riportato dai media russi. Due colleghi sono stati anche arrestati per accuse simili di tradimento. La trio proveniva dall'Istituto per la Meccanica Teorica e Applicata (ITAM) di Novosibirsk e fa parte di quasi una dozzina di ricercatori accusati di tradimento negli ultimi anni per il loro ruolo in questa tecnologia. Il 57enne è stato arrestato ad agosto 2022, hanno rivelato le fonti. Gli uomini sono accusati di "crimini gravi", hanno commentato le fonti di intelligence.

12:15 L'interscambio commerciale della Russia con l'India decolla

Secondo Anatoly Popow, vice presidente di Sberbank della Russia, il commercio tra Russia e India è aumentato significativamente lo scorso anno, raggiungendo circa 65 miliardi di dollari. Questo aumento è principalmente dovuto all'importazione di petrolio russo da parte dell'India dopo le sanzioni occidentali imposte a causa dell'intervento della Russia in Ucraina. Come ha sottolineato Popow, "Nel 2022, le aziende russe hanno mostrato un forte interesse per il mercato indiano, offrendo un'alternativa. Di conseguenza, stiamo ora offrendo conti in rupie ai nostri clienti russi, con la possibilità di utilizzare la rupia non solo come valuta di pagamento, ma anche come valuta di risparmio", ha aggiunto. Sberbank gestisce i pagamenti per circa il 70% delle esportazioni russe in India.

11:47 Putin invita il presidente della Mongolia al summit del BRICS

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il presidente mongolo Uchnaagiin Chürelsüch per inaugurare la sua visita in Mongolia e gli ha rivolto un invito per partecipare al prossimo summit del BRICS in Russia. "Siamo lieti della sua presenza", ha dichiarato Putin alle agenzie di stampa russe durante il loro incontro nella capitale mongola, Ulan Bator. Questo gruppo di importanti economie emergenti, principalmente Russia e Cina, si riunirà alla fine di ottobre a Kazan, la capitale della repubblica del Tatarstan. Putin ha espresso il suo interesse a discutere della collaborazione economica durante il suo soggiorno in Mongolia. Si prevede che verranno discussi i progetti per il gasdotto Power of Siberia 2, che la Russia vorrebbe costruire per raggiungere la Cina, durante la visita di Putin a Ulan Bator.

11:22 La Russia rinforza la difesa aerea a Belgorod

L'esercito russo ha apparentemente rafforzato i suoi sistemi di difesa aerea nella regione di Belgorod, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. Questa zona di frontiera è stata oggetto di contrattacchi ucraini.

10:57 L'Ucraina riferisce attacchi alle infrastrutture ferroviarie

La Russia è accusata di aver preso di mira le infrastrutture ferroviarie in diverse parti dell'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti ucraini. La regione settentrionale di Sumy e Dnipropetrovsk nell'Ucraina centro-orientale sono state colpite, secondo le dichiarazioni della società ferroviaria statale.

10:28 Attenzione: minaccia di accerchiamento a Pokrovsk per le truppe ucraine

Centinaia di truppe ucraine potrebbero essere in pericolo di essere accerchiate dalle forze russe nella regione di Donetsk, secondo quanto suggerito da Forbes. Le forze russe hanno apparentemente superato i soldati ucraini posizionati tra i villaggi di Memryk e il fiume Vovcha per raggiungere Ukrainsk. Se il 25° Reggimento da paracadutisti e i suoi veicoli da combattimento Marder di ingegneria tedesca non riusciranno a respingere il nemico in questa zona, le truppe potrebbero trovarsi circondate, ha avvertito il Centro ucraino per la strategia della difesa. Fino a quattro brigate ucraine potrebbero essere minacciate di accerchiamento in questa regione. Si sta ipotizzando un possibile ritiro ucraino, con il team di intelligence pro-ucraino Conflict Intelligence Team che suggerisce che il ritiro sarebbe consigliabile per evitare di essere intrappolati dalle forze russe e tagliati fuori dalle loro vie di fuga e di rifornimento. Se le forze ucraine cedono 30 miglia quadrate, potrebbero preservare interi battaglioni ucraini in un momento critico.

10:02 ISW: la Russia rioccupa le posizioni perse a Kursk

Secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), le recenti forze russe hanno rioccupato le posizioni precedentemente perse a Kursk. Si trovano apparentemente vicino al paese di Olgovka, secondo le valutazioni dell'ISW. L'ISW ritiene che le truppe ucraine si siano ritirate da questa area per evitare l'accerchiamento. Un blogger militare russo suggerisce anche che le forze ucraine abbiano ottenuto alcuni avanzamenti nei insediamenti di Pogrebki e Malaya Loknya (entrambi a nord-ovest di Sudzha), mentre le forze russe hanno abbandonato le loro posizioni all'interno di questi insediamenti. Inoltre, gli attacchi ucraini ai ponti pontonieri russi hanno continuato nella regione di Gluschkowo del fiume Seim.

09:30 Il mistero dietro l'atteggiamento della Mongolia nei confronti di Putin

although a global arrest warrant has been issued for Vladimir Putin, he is greeted with honor guards upon his arrival in Mongolia, a neighboring nation. This is not merely due to Mongolia's predicament of being sandwiched between the influential powers of Russia and China, as reported by ntv correspondent Rainer Munz.

09:00 Il capo dell'Ukrenergo licenziato per negligenza

Il capo dell'azienda statale dell'energia ucraina Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, è stato licenziato. Fonti vicine all'azienda suggeriscono che il suo licenziamento è stato causato dal suo fallimento nel proteggere le strutture energetiche durante gli intensificati attacchi russi. Il consiglio di sorveglianza dell'Ukrenergo ha votato quattro a due a favore del licenziamento di Kudrytskyi. Kudrytskyi è sotto indagine per presunti reati di corruzione.

08:22 Autorità ucraine scoprono oltre 570 operazioni sospette per evitare il servizio militare

Since the initiation of Russia's invasion of Ukraine, Ukrainian authorities have uncovered more than 570 questionable operations aiding individuals in dodging military service, as mentioned by Andrii Demtschenko, spokesperson for the state border guard service, as reported by "Kyiv Independent". These organizations assist Ukrainian men in leaving the country or obtaining falsified documents indicating they are unfit for military service, with prices ranging between $7,000 and $10,000. Men aged 18-60 are generally prohibited from leaving the country as they may be called up for military service. In 2024, law enforcement agencies uncovered more than 200 such operations, according to Demtschenko.

07:50 Ex-Ricco Valorevole Russo: Russi Vedono Offensiva di Kursk come "Sfortuna"Il dissidente russo e ex-milionario Mikhail Khodorkovsky trova "molto interessante" la reazione del pubblico russo all'avanzata ucraina a Kursk. Lo ha dichiarato al "Tagesspiegel", dicendo che i russi considerano l'avanzata ucraina "non come un attacco del nemico, ma più come un evento sfortunato". La gente è arrabbiata per come il governo sta gestendo la situazione e i tassi di approvazione di Putin stanno diminuendo.

07:22 Ucraina: Muore un Bambino di Otto Anni nell'Assalto Russo a SaporizhzhiaSecondo fonti ucraine, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un attacco russo alla città di Saporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, avvenuto ieri sera intorno alle 11 PM. Il governatore della regione di Saporizhzhia, Ivan Fedorov, ha riferito che una donna di 38 anni e un bambino di 8 anni sono morti, e una donna di 43 anni e una bambina di 12 anni sono rimaste ferite. La bambina è attualmente in terapia intensiva. Un edificio cittadino è stato parzialmente distrutto, causando danni alle strutture adiacenti.

06:58 Scienziati Credono di Avere Identificato il Sito di Lancio del "Missile Magico" di PutinDue ricercatori americani sostengono di aver scoperto il probabile sito di lancio del missile nucleare a razzo 9M730 Burevestnik, in Russia. Lodato dal presidente Vladimir Putin come "invincibile", il missile è anche noto come SSC-X-9 Skyfall. Utilizzando immagini di una società di satellite, i ricercatori hanno trovato un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari, come riportato da Reuters. Questo sito, situato circa 475 chilometri a nord di Mosca, è sospettato essere il sito di lancio del missile finora segreto. I ricercatori hanno identificato nove piattaforme di lancio in costruzione nel luogo, che si ritiene adatto per un grande sistema di razzi fissi, e l'unico sistema di questo tipo che la Russia sta attualmente sviluppando è lo Skyfall, secondo il rapporto. Né il ministero della Difesa russo né l'ambasciata a Washington hanno risposto a una richiesta di commento.

06:30 Raffineria di Olio di Mosca Riduce le Operazioni Dopo l'Attacco dei Droni UcrainiLa raffineria di olio di Mosca di Gazprom Neft ha temporaneamente ridotto le operazioni a causa di un incendio apparentemente causato da un attacco di droni ucraini, come riportato da Reuters. L'unità Euro+, che contribuisce circa il 50% della capacità della raffineria, è stata chiusa. Il ripristino delle operazioni è previsto entro cinque o sei giorni dopo il completamento delle riparazioni. Lo scorso anno, la pianta di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio, secondo Reuters. L'entità dei danni alla capacità della raffineria rimane incerta.

05:58 Dissidente Russo: Approccio Occidentale Prolunga il Regime di PutinIl dissidente russo e ex-milionario Mikhail Khodorkovsky critica la gestione della Russia da parte dei governi occidentali. Secondo Khodorkovsky, l'Occidente sta commettendo "alcuni errori tattici" e sta così prolungando il mandato di Putin. Ha detto al "Tagesspiegel" che l'Occidente deve dichiarare di essere in guerra con i decisori, non con la Russia stessa, e che equiparare i decisori russi alla popolazione russa è sbagliato. Riguardo al conflitto ucraino, Khodorkovsky afferma: "Se l'Occidente avesse agito come fa ora all'inizio della guerra totale di febbraio 2022, la guerra sarebbe già finita".

04:13 Zelensky: Riprendere la Centrale Nucleare di Zaporizhzhia è PericolosoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia un incontro con il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) a Kyiv. Zelensky afferma che l'incontro si svolgerà dopo la visita di Rafael Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, come menzionato in un video pubblicato sui social media da Zelensky. Purtroppo, la gestione della centrale non è possibile per l'Ucraina a questo stadio della guerra, afferma Zelensky. "Al momento, non vedo possibilità del genere sul campo di battaglia, e quelle che potrebbero esserci sono pericolose". Grossi aveva precedentemente indicato di essere in viaggio per la centrale "per continuare il nostro aiuto e prevenire un disastro nucleare". La più grande centrale nucleare d'Europa si trova sotto il controllo russo sin dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. Entrambe le parti si accusano a vicenda di aver lanciato attacchi sulla struttura.

11:55 Zelensky Chiede l'Approvo per le Armi a Lungo Raggio, Parla della GermaniaSul fronte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a chiedere armi a lungo raggio durante un incontro con il primo ministro olandese Dick Schoof a Saporischschja. Oltre all'approvazione per colpire i territori interni russi, Zelensky sottolinea la necessità di consegnare questi missili, lo ha menzionato durante la sua visita nel sud dell'Ucraina. Anche se la Russia occupa parzialmente la regione di Saporischschja, la città stessa rimane intatta. La conversazione ha ruotato intorno ai nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, compresi i munizionamenti, il rafforzamento della flotta esistente di caccia F-16 forniti dai partner, munizioni e attrezzature aggiuntive e ulteriori sanzioni contro la Russia, ha rivelato Zelensky. "Queste misure sono vitali per impedire alla Russia di lanciare nuovi conflitti in Ucraina", ha dichiarato. Zelensky esprime la speranza di ottenere l'autorizzazione per le armi a lungo raggio, menzionando paesi come USA, UK, Francia e Germania. La capitale ucraina guarda alla situazione con rinnovato ottimismo. Non sono stati forniti dettagli specifici.

22:57 Kiev Condanna la Mongolia per Avere Aiutato Putin nell'Evasione della Giustizia per Crimini di GuerraL'Ucraina ha rimproverato il governo mongolo per aver ospitato il presidente russo Vladimir Putin, insistendo sulle conseguenze. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Heorhiy Tychyj, ha dichiarato da Kiev che la visita di Putin in Mongolia, nonostante sia ricercato per crimini di guerra in Ucraina, viola la giustizia internazionale. Ha aggiunto che la Mongolia aiuta indirettamente i "crimini di guerra" di Putin. Putin ha visitato il paese ieri. Tychyj ha spiegato inoltre: "Collaboreremo con i nostri alleati per imporre conseguenze a Ulaanbaatar". Ha anche criticato il governo mongolo per non aver fatto rispettare il mandato di arresto dell'ICC contro Putin, definendolo un passo indietro per l'ICC e il sistema di giustizia internazionale.

21:19 Putin Riceve un Caldo Benvenuto in Mongolia Despite il Mandato di Arresto dell'ICCIl presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto un caloroso benvenuto in Mongolia, nonostante un mandato di arresto dall'Aja. L'Ucraina ha promesso di lavorare con i suoi alleati per far rispettare le sanzioni contro la Mongolia. L'Aja ha richiesto l'arresto di Putin per l'illegale deportazione di minori durante il conflitto in Ucraina. Putin è stato accolto da una guardia d'onore all'aeroporto di Ulaanbaatar oggi. Si trova in Mongolia per celebrare l'85° anniversario della vittoria sovietica e mongola sul Giappone. È prevista una riunione con il presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh.

21:00 Report: Ucraina Usa il Drone 'Palianytsia' contro un Bersaglio in Crimea per la Prima VoltaSecondo il quotidiano ucraino 'Ukrainska Prawda', l'esercito ucraino ha utilizzato per la prima volta il suo drone 'Palianytsia' contro un bersaglio militare nella Crimea occupata dalla Russia ad agosto. Il nome del drone, di origine ucraina, viene utilizzato per deridere i russi, che lo trovano difficile da pronunciare correttamente. Dal'inizio dell'invasione, 'Palianytsia' viene comunemente utilizzato tra gli ucraini per riferirsi alle forze militari russe o ai sabotatori.

L'Unione Europea potrebbe imporre sanzioni alla Russia a causa delle sue azioni in Ucraina, alla luce delle tensioni attuali intorno al Ponte di Kerč.

L'espansione della politica di sicurezza dell'Unione Europea potrebbe includere un sostegno più forte all'Ucraina nella sua difesa contro la Russia, data la situazione di conflitto in corso e l'aggressività di Mosca nei confronti del paese confinante.

