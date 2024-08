- La Russia sta colpendo le infrastrutture energetiche ucraine con attacchi aerei.

In uno dei più pesanti attacchi degli ultimi 2,5 anni di conflitto, la Russia ha bombardato l'Ucraina con razzi, missili cruise e droni dall'aria. Secondo il Primo Ministro Denys Shmyhal su Telegram, 15 delle 24 regioni ucraine sono state colpite, con conseguenze letali. "Ci sono state vittime e feriti". L'obiettivo principale di questi attacchi era ancora una volta il sistema energetico dell'Ucraina, che ha causato blackout e chiusure d'emergenza a Kyiv e in altre parti del paese.

Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha confermato l'uso da parte della Russia di oltre 100 razzi e un numero simile di droni da combattimento. Ha ribadito l'urgenza per i paesi partner di autorizzare il dispiegamento di armi occidentali contro i bersagli militari russi all'interno dei loro confini. "Ogni leader, ogni alleato nostro capisce le decisioni cruciali necessarie per porre fine a questo conflitto in modo giusto". Per l'Ucraina, non dovrebbero esserci restrizioni di confine, poiché la Russia ignora i suoi limiti di attacco.

La durata prolungata degli attacchi ha ostacolato la raccolta di rapporti sulle vittime e sui danni. Le prime figure ufficiali hanno indicato 5 morti e 17 feriti in diverse regioni del paese. Il bombardamento è avvenuto mentre le persone riprendevano il lavoro dopo il fine settimana e le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza.

A Kyiv, l'allerta aerea è stata sollevata solo dopo quasi 8 ore, alle 13:45 ora locale (12:45 CET), mentre sciami di droni da combattimento russi continuavano a librarsi nel cielo. Le immagini mostrano i residenti della città di un milione di persone che cercano rifugio nelle stazioni della metropolitana.

** Secondo l'aeronautica ucraina, l'esercito russo ha utilizzato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95 come piattaforme per il lancio di missili cruise in un'occasione. Sono stati anche diretti missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina. Il paese è stato inoltre attaccato da missili cruise Kalibr lanciati dal Mar Nero. Sono stati segnalati circa 50 droni nell'aria. Come al solito, l'Ucraina non ha rivelato informazioni sugli attacchi ai bersagli militari.**

A causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco, l'aeronautica militare polacca ha inviato intercettori, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa PAP. Sono stati segnalati anche aerei di altri paesi alleati coinvolti nell'operazione.

Spegnimenti d'emergenza della rete di alimentazione

**"Il nemico persevera nella sua missione di gettare i ucraini nell'oscurità", ha scritto il Ministro dell'Energia Herman Halushchenko su Facebook. La situazione è grave. L'operatore di rete Ukrenergo e altre società energetiche stanno cercando di alleviare la rete attraverso gli spegnimenti d'emergenza. In assenza di energia, l'approvvigionamento idrico è spesso

