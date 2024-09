La Russia sta avanzando verso la regione meridionale.

Le forze russe hanno spostato la loro attenzione nell'est dell'Ucraina, con attacchi intensi segnalati vicino a Kurachove. Questa piccola città, situata a sud di Pokrovsk, che era precedentemente il principale obiettivo delle truppe russe, è ora al centro dell'attenzione. I combattimenti più pesanti di questo mese si sono verificati qui, secondo i resoconti del governo ucraino. Mentre la Russia cerca di smantellare la logistica ucraina, creare nuove linee del fronte e acquisire il controllo sulla regione orientale di Donetsk, sta anche spingendo verso Pokrovsk, un importante snodo ferroviario.

Pokrovsk, un osso duro da rosicchiare sul fronte orientale, e Kurachove sono attualmente i due principali teatri di guerra. Vicino a Kurachove, le forze ucraine hanno respinto 64 attacchi nelle ultime 24 ore. Intanto, vicino a Pokrovsk, sono riuscite a respingere 36 attacchi nel mismo periodo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha elogiato i suoi soldati per aver mantenuto le loro posizioni.

Tuttavia, l'esercito russo sembra mirare a Hirnyk, una città mineraria del carbone a sud di Kurachove. Anche se le fonti ucraine e russe non possono essere verificate in modo indipendente, il blog dell'esercito russo Dwa Majora afferma che ci sono stati progressi significativi nella regione per le forze di Mosca.

In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyy aveva celebrato un breakthrough ucraino nell'oblast' di Kursk. L'avversario era stato fermato nella regione di Charkiv e l'avanzata russa aveva rallentato a Donetsk. Tuttavia, la Russia non ha ancora ottenuto successi significativi nel suo contrattacco a Kursk.

Tuttavia, la Russia non si lascia scoraggiare. Questa settimana ha tentato di espellere le forze ucraine in modo significativo. Sono state fatte rivendicazioni di aver ripreso 10 dei 100 villaggi occupati, ma queste non sono state confermate. Zelenskyy sospetta che Mosca intenda schierare 60.000-70.000 soldati in questo settore, con circa 40.000 truppe già presenti.

Le attività delle truppe russe nell'est dell'Ucraina si sono spostate verso Kurachove. I combattimenti più intensi di questo mese si sono verificati in questa area, con la Russia che cerca di disturbare la logistica ucraina e acquisire il controllo sulla regione orientale di Donetsk.

Pokrovsk, un altro obiettivo difficile, e Kurachove rimangono i principali teatri di guerra. Le forze ucraine sono riuscite a respingere diversi attacchi nelle ultime 24 ore, sia vicino a Pokrovsk che a Kurachove.

Nel frattempo, le forze russe sembrano concentrarsi sui loro sforzi su Hirnyk, una città mineraria del carbone a sud di Kurachove. I resoconti suggeriscono progressi significativi delle forze di Mosca nella regione, anche se le loro affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.

Zelenskyy aveva precedentemente celebrato un breakthrough ucraino nell'oblast' di Kursk, ma l'attacco contrario della Russia a Kursk non ha ancora dato risultati significativi. Questa settimana, la Russia ha fatto un serio tentativo di espellere le forze ucraine dal settore, con rivendicazioni di aver ripreso 10 dei 100 villaggi occupati - ma queste rivendicazioni non sono state confermate.

Zelenskyy è preoccupato per l'intenzione di Mosca di schierare 60.000-70.000 soldati in questo settore, con circa 40.000 truppe già presenti. Gli esperti mettono in dubbio la fattibilità del dispiegamento di più grandi formazioni di truppe russe dalle regioni di Donetsk e altre a Kursk.

Leggi anche: