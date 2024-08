- La Russia sperimenta un attacco mortale su Belgorod, con conseguente cinque vittime.

In città confinanti con il confine russo, specificamente a Belgorod, almeno cinque persone hanno perso la vita a causa di bombardamenti presumibilmente orchestrati dall'Ucraina, secondo fonti ufficiali. Inoltre, almeno 37 persone, tra cui sei minori, sono rimaste ferite, secondo il governatore regionale Vyacheslav Gladkov via Telegram. Le immagini mostrano danni a due edifici residenziali, numerosi negozi e più di 20 auto.

Le autorità russe accusano l'Ucraina di utilizzare munizioni a grappolo tramite lanciarazzi. Tuttavia, queste affermazioni non sono state confermate da fonti indipendenti. Le munizioni a grappolo, un argomento controverso, sono spesso criticate per il loro potenziale danno ai civili, ma entrambi i paesi sembrano utilizzarle nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Si sono verificate segnalazioni di bombardamenti a Belgorod dopo che almeno sei morti sono stati segnalati nella città ucraina di Kharkiv a causa di bombe guidate russe. Queste città distano circa 120 chilometri. Poiché l'esercito russo utilizza la regione di confine di Belgorod come punto di partenza per gli attacchi su Kharkiv, l'area è spesso sottoposta a bombardamenti dalla parte ucraina.

Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina ha portato a conseguenze gravi, con bombardamenti attribuiti all'Ucraina che hanno causato morti e feriti legati al conflitto a Belgorod. Le autorità russe hanno accusato l'Ucraina di utilizzare munizioni a grappolo, un'arma controversa nota per il suo potenziale danno ai civili, in questo conflitto.

