La Russia sembra pronta ad acquistare missili balistici dall'Iran, dice un funzionario

I negoziati russi per l'acquisizione dei missili balistici a corto raggio dall'Iran "stanno avanzando attivamente", ha dichiarato il funzionario, citando informazioni di intelligence statunitensi recentemente declassificate. Il funzionario ha fatto riferimento a un incontro tra ufficiali militari iraniani del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, avvenuto in Iran a settembre, durante il quale gli iraniani hanno mostrato ai russi il loro missile balistico a corto raggio Ababil e altri sistemi missilistici.

"Questo evento ha segnato la prima esposizione pubblica di missili balistici a un alto funzionario russo in visita in Iran dall'inizio della guerra Russia-Ucraina", ha dichiarato il funzionario.

Poi, a metà dicembre, l'IRGC ha dispiegato missili balistici e sistemi di supporto missilistico in un'area di addestramento all'interno dell'Iran per mostrarli a una delegazione russa in visita, come ha dichiarato il funzionario - tutti segni che la Russia intende acquistare i sistemi dall'Iran.

La CNN ha contattato l'ambasciata russa e la missione iraniana delle Nazioni Unite per un commento.

Il potenziale accordo sulle armi arriva mentre gli Stati Uniti hanno esaurito i fondi da fornire all'Ucraina finché il Congresso non approverà la richiesta di supplemento d'emergenza dell'amministrazione. La Russia, nel frattempo, ha intensificato drasticamente i suoi attacchi missilistici contro obiettivi ucraini in tutto il Paese negli ultimi giorni e ha mantenuto la sua partnership di difesa con l'Iran.

La fornitura di missili balistici segnerebbe una significativa escalation del sostegno iraniano alla Russia. L'Iran ha già fornito alla Russia centinaia di droni che le forze russe hanno utilizzato nella guerra contro l'Ucraina e, con l'aiuto dell'Iran, la Russia sta costruendo nel Paese un impianto di produzione di droni che, una volta completato, potrebbe avere un impatto significativo sulla guerra in Ucraina, secondo quanto riportato dalla CNN.

Il Wall Street Journal ha riportato per primo che la Russia intende acquistare i missili balistici. La possibilità di un simile trasferimento è stata sollevata per la prima volta mesi dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ed è stata fonte di profonda preoccupazione per i funzionari statunitensi, ha riferito la CNN.

