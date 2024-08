La Russia sembra aver deviato diverse migliaia di truppe dall'Ucraina occupata per contrastare l'offensiva di Kursk, dicono i funzionari americani.

Il movimento ha attirato l'attenzione degli Stati Uniti e gli ufficiali americani stanno ora lavorando per determinare esattamente quante truppe la Russia sta spostando, ma le fonti hanno detto che elementi di almeno 1.000 truppe ciascuno sono stati apparentemente spostati nella regione di Kursk, dove l'Ucraina ha lanciato un'operazione la scorsa settimana.

"È evidente per noi che il signor Putin e il comando militare russo stanno deviando alcune risorse, alcune unità, verso l'Oblast' di Kursk per apparentemente contrastare ciò che gli ucraini stanno facendo", ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby a CNN giovedì.

Il movimento delle truppe russe lontano dall'Ucraina "non significa che il signor Putin ha rinunciato alle operazioni militari nel nord-est dell'Ucraina o anche verso il sud, verso luoghi come Zaporizhya", ha detto Kirby. "C'è ancora combattimento attivo lungo quel fronte".

Ma i movimenti hanno sollevato la possibilità allettante che ciò che originariamente sembrava un tentativo quixotico dell'Ucraina di umiliare il presidente russo Vladimir Putin potrebbe avere un impatto strategico più significativo sul campo di battaglia, a seconda di quanto a lungo l'Ucraina sarà in grado di mantenere il territorio russo.

L'operazione ucraina ha impressionato gli ufficiali americani, in particolare il modo in cui il comando militare ucraino è stato in grado di mantenere i dettagli così segreti - l'incursione ha colto di sorpresa anche gli ufficiali americani.

Mentre l'operazione ha rischiato di indebolire alcune delle difese dell'Ucraina lungo la linea del fronte di 600 miglia, potrebbe anche deviare le truppe russe che hanno fatto alcuni progressi incrementali all'interno dell'Ucraina durante l'estate, hanno detto le fonti. L'Ucraina dice di aver catturato oltre 1.000 chilometri quadrati (386 miglia quadrate) di territorio russo dal inizio del suo assalto a sorpresa, costringendo decine di migliaia di russi a lasciare le loro case.

Un ufficiale americano e un ufficiale europeo dell'intelligence hanno detto entrambi che un obiettivo principale dell'operazione sembra essere quello di creare "dilemmi strategici" per Putin, in particolare riguardo a dove la Russia dovrebbe allocare le risorse umane.

Tuttavia, la Russia è ritenuta avere centinaia di migliaia di truppe lungo la linea del fronte in Ucraina, quindi deviare alcune migliaia potrebbe non avere un grande impatto a breve termine, hanno detto gli ufficiali.

La Russia non sembra spostare le sue unità più grandi e meglio addestrate dall'Ucraina verso Kursk per il momento, hanno detto due fonti familiari con l'intelligence occidentale. Una di quelle fonti ha detto che la Russia sembra invece rafforzare le difese di Kursk principalmente con coscritti non addestrati provenienti da altre parti della Russia.

"Non abbiamo visto un movimento sostanziale [di truppe russe] per il momento e non sappiamo se è solo perché stanno appena iniziando a muovere le forze o se non hanno le forze da muovere", ha detto una delle fonti familiari con l'intelligence americano.

Oltre alle truppe spostate dall'interno dell'Ucraina, la Russia ha anche inviato personale dal distretto militare di Leningrado e Kaliningrad, in Russia, per aiutare a difendere Kursk, ha detto uno degli ufficiali americani.

Mentre riconoscevano il successo limitato dell'operazione di Kursk finora, diversi ufficiali americani e occidentali familiari con le ultime informazioni hanno messo in guardia che l'Ucraina è estremamente improbabile che possa mantenere il territorio a lungo e hanno sottolineato che è ancora troppo presto per giudicare come l'operazione influenzerà l'esito complessivo della guerra.

Gli Stati Uniti rimangono riluttanti a consentire all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio, fornite dagli Stati Uniti, all'interno di Kursk, hanno detto diversi ufficiali - non a causa del rischio di escalation, ma perché gli Stati Uniti hanno un numero limitato di missili a lungo raggio, noti come ATACMS, da fornire all'Ucraina e pensano che sarebbero meglio utilizzati per continuare a prendere di mira la Crimea occupata dalla Russia, hanno detto gli ufficiali.

Alcuni ufficiali hanno anche espresso preoccupazioni che l'Ucraina, che un ufficiale occidentale ha detto ha inviato alcune delle sue forze più esperte a Kursk, possa aver creato debolezze lungo le sue stesse linee del fronte che la Russia potrebbe essere in grado di sfruttare per guadagnare terreno all'interno dell'Ucraina.

"È impressionante da un punto di vista militare", ha detto l'ufficiale dell'operazione di Kursk. Ma l'Ucraina "sta impegnando truppe piuttosto esperte in questo e non possono permettersi di perderle".

"E averle deviate dalla linea del fronte crea opportunità per la Russia di cogliere il vantaggio e sfondare", ha aggiunto questa persona.

Lo spostamento delle truppe russe verso Kursk solleva domande sulla strategia politica della Russia, poiché gli esperti sospettano che questo movimento potrebbe essere un tentativo di deviare l'attenzione o le risorse dalle sue operazioni militari in corso in Ucraina.

