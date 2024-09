La Russia scambia circa 200 prigionieri dei conflitti militari con l'Ucraina

14:50 Russia e Ukraine sembrano aver scambiato prisoners ancora una volta, come indicato da Mosca. Entrambe le parti hanno rilasciato 103 individui, ha riferito il ministero della Difesa russo. Attualmente, i soldati russi si trovano in Bielorussia, dove ricevono assistenza psicologica e medica, come dichiarato in un messaggio Telegram. Secondo il ministero, questi soldati erano stati catturati a Kursk. Le forze ucraine sono entrate nella regione russa in agosto.

12:50 La Russia avrebbe conquistato un altro villaggio nell'est dell'Ucraina. "Il villaggio di Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino) è stato liberato," ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Questo piccolo villaggio si trova nelle vicinanze della città strategicamente vitale di Pokrovsk, minacciata dall'avanzata russa. L'esercito russo ha fatto progressi significativi nella regione di Donetsk di recente. Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente ribadito che l'obiettivo principale dell'esercito russo è catturare la regione industriale del Donbass, che include Donetsk.

12:21 "Macchia gigante fusa" - Medvedev minaccia la distruzione di Kiev. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha minacciato di trasformare Kiev in "una macchia gigante fusa" utilizzando armi avanzate non nucleari della Russia. Ha menzionato che la Russia ha una giustificazione per utilizzare armi nucleari a causa dell'invasione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, anche se non lo ha ancora fatto. Medvedev, che è il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha costantemente utilizzato un linguaggio duro contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 I combattimenti si intensificano intorno a Kurachove. I combattimenti nell'est dell'Ucraina si stanno svolgendo principalmente intorno alla città di Kurachove, secondo il reporter di ntv Kavita Sharma che riferisce da Dnipro. La gente esprime frustrazione per la decisione di utilizzare armi europee a lungo raggio.

11:12 Attacchi con droni causano danni nell'area del Mar Nero di Odessa. L'aeronautica ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato 76 droni da combattimento durante un attacco su larga scala con droni la scorsa notte, di cui 72 sono stati abbattuti. L'aeronautica non ha fornito dettagli sulle conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa ha riferito danni significativi, affermando che diversi edifici in un sobborgo della capitale regionale sono stati danneggiati dai detriti dei droni. Sono stati colpiti anche edifici di magazzini nel distretto di Ismajil, attraverso cui l'Ucraina esporta parte del suo grano. Vari detriti sono caduti a Kiev, secondo i resoconti del governo, danneggiando un'azienda comunale ma senza causare incendi.

10:31 Stoltenberg sulla riunione pre-bellica: i russi hanno mostrato mappe false del territorio della NATOIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg, in un'intervista, ha parlato degli ultimi sforzi diplomatici compiuti prima dell'inizio della guerra in febbraio 2022 per impedire alla Russia di invadere l'Ucraina. L'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, che Stoltenberg ha presieduto, si è svolta a gennaio. I russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dalla parte orientale dell'alleanza, ha detto al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Era completamente inaccettabile, ma credo nel dialogo. Quindi ci siamo seduti di nuovo con loro." Durante la riunione, i due vice ministri degli esteri e della difesa russi hanno affermato che non c'erano piani di guerra e che il loro paese era minacciato dall'Ucraina, ha continuato. "Hanno mostrato mappe, presumibilmente per dimostrare come la Russia è circondata dalla NATO. Ma anche queste mappe erano errate. Per esempio, la Danimarca non era segnata come territorio della NATO. Era sorprendente!" Non è ancora sicuro se questo fosse a causa di una scarsa preparazione o di una deliberata menzogna. Ripensando a quanto successo, Stoltenberg rimpiange che la NATO e i suoi alleati non abbiano fatto abbastanza per rafforzare militarmente l'Ucraina in precedenza. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia per l'attacco della Russia sarebbe stata più alta. Se sarebbe stata abbastanza alta è impossibile dirlo."**

10:03 Wiegold sull'accordo di dispiegamento: "La Lituania vede la brigata di combattimento tedesca come supporto"La Germania e la Lituania firmano un accordo governativo: conferma che una brigata tedesca pronta al combattimento sarà dispiegata in Lituania. L'esperto militare Thomas Wiegold discute dello sfondo e dell'importanza dell'accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Kim promette di rafforzare la collaborazione con MoscaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di aumentare la cooperazione con la Russia, secondo i media di stato. Dopo i colloqui tra Kim e il chairman del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media di stato nordcoreani hanno riferito un'estesa discussione sulla "profondità del dialogo strategico tra i due paesi e il rafforzamento della cooperazione per tutelare i loro interessi di sicurezza reciproci" nonché questioni regionali e internazionali. L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per la guerra in Ucraina. Pyongyang nega queste accuse come "assurde".

08:59 Armi a lungo raggio per la Russia? Starmer e Biden ne discuteranno all'Assemblea generale dell'ONUCi sarà presto una discussione su se l'Ucraina può utilizzare armi occidentali a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato questo dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, durante il quale hanno rimandato una decisione su questa questione. Biden e Starmer discuteranno questo argomento all'Assemblea generale dell'ONU a New York la prossima settimana "con un gruppo più ampio di persone", ha detto Starmer. I media britannici riportano che Biden è pronto a consentire all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi contenenti la tecnologia USA - ma non i razzi USA.

08:23 Zelenskyy su Trump: "Sono solo discorsi elettorali"In un'intervista a CNN, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato interrogato sulle continue affermazioni di Donald Trump secondo cui potrebbe porre fine al conflitto ucraino in un solo giorno, senza presentare una strategia specifica. Zelensky ha espresso la sua difficoltà nel comprendere la dichiarazione a causa della mancanza di chiarezza sul suo significato e sulle sue implicazioni. Ha inoltre aggiunto che una campagna elettorale presidenziale era in corso negli Stati Uniti. "E i discorsi elettorali sono discorsi elettorali", ha mantenuto. "A volte non sono particolarmente pratici". Zelensky ha anche rivelato di aver parlato con Trump due mesi fa, durante la quale il secondo aveva promesso il sostegno all'Ucraina, affermando che era stata una conversazione produttiva.

07:27 ISW: la Russia ha bisogno di più truppe a Kursk per cacciare gli ucrainiL'offensiva russa nella regione di Kursk continua, ma l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) non la considera un'operazione su larga scala mirata a espellere completamente gli ucraini da Kursk. Nella loro valutazione, l'ISW con sede a Washington afferma che la Russia si è principalmente basata su coscritti poco addestrati e male equipaggiati, insieme a piccoli elementi delle forze armate russe e di sicurezza nel confine. Il think tank conclude: "Un contrattacco russo per recuperare il territorio nella regione di Kursk occupato dalle forze ucraine è probabile che richieda personale e risorse aggiuntive - soprattutto se la maggior parte delle unità già dispiegate manca di esperienza di combattimento".

06:49 L'Ucraina subisce attacchi di droniSecondo l'esercito ucraino, la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni Shahed durante la notte. L'esercito russo ha lanciato numerosi gruppi di droni d'attacco, secondo l'aeronautica ucraina. Le sirene antiaeree sono state attivate in molte regioni, comprese Odessa. La marina ha riferito di aver abbattuto nove droni a Odessa, con esplosioni udite in città, ma non ci sono state vittime segnalate finora.

06:13 Mützenich suggerisce un gruppo di contatto internazionaleIl capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich sostiene la creazione di un gruppo di contatto internazionale per avviare una proposta di pace nel conflitto ucraino. "Data la situazione attuale, credo che ora sia essenziale per gli alleati occidentali creare un gruppo di contatto per avviare un processo", ha detto alla "Rheinische Post". "Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky concordano sul fatto che ora è il momento di intensificare il processo di pace e che la Russia dovrebbe far parte della successiva summit sulla pace". Chiamato a suggerire i potenziali membri di un tale gruppo di contatto, Mützenich ha proposto paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile per questo ruolo. "Questi paesi stanno iniziando a rendersi conto che l'invasione russa potrebbe diventare un peso", ha notato. Di conseguenza, il lavoro di un gruppo di contatto "potrebbe effettivamente produrre risultati positivi" e potrebbe servire come un valido mediatore.

05:41 L'UE sta valutando un nuovo approccio all'estensione delle sanzioniLe fonti diplomatiche suggeriscono che la Commissione UE sta valutando diverse opzioni per l'estensione delle sanzioni contro la Russia in futuro. Sono state presentate tre possibili scenari agli diplomatici europei, secondo queste fonti. L'attenzione è rivolta ai beni congelati della banca centrale russa, che hanno giocato un ruolo cruciale nell'ottenere un prestito da 50 miliardi di dollari dai paesi del G7 all'Ucraina dopo l'attacco russo all'Ucraina.

03:40 Klitschko: i detriti dei droni colpiscono le strutture della città di KyivIl sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha annunciato tramite Telegram che i detriti dei droni hanno colpito un edificio nel distretto di Obolon a nord del centro della città. I servizi di emergenza sono in viaggio per il luogo, ha aggiunto Klitschko. In precedenza, Klitschko aveva rivelato che le unità di difesa aerea erano state dispiegate nella capitale.

01:35 Kim Jong Un promette una cooperazione più stretta con Shoigu Secondo l'agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso una cooperazione più stretta con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. I due uomini avrebbero tenuto una discussione esaustiva durante la recente visita di Shoigu a Pyongyang, raggiungendo un accordo su questioni come la cooperazione per la difesa degli interessi di sicurezza reciproci. Shoigu ha visitato Pyongyang lo scorso luglio con l'intenzione di rafforzare i rapporti tra la Corea del Nord e la Russia.

23:36 Zelenskyy condividerà il 'piano di vittoria' con Biden a settembreIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un incontro previsto con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a settembre. "Rivelerò il piano per la vittoria", ha dichiarato il capo dello stato durante un discorso a Kyiv. Questo piano prevede una catena di decisioni interconnesse per fornire all'Ucraina la forza militare necessaria per condurre il conflitto verso la pace. "Le guerre vittoriose possono essere portate a termine sia attraverso l'espulsione dell'esercito occupante sia attraverso la diplomazia", ha spiegato Zelenskyy. "Ciò garantirà l'indipendenza vera e propria del nostro paese. Tuttavia, il successo di Kyiv dipende dal sostegno degli Stati Uniti per ottenere la posizione di forza necessaria".

22:18 Zelensky: Avanzata a Kursk Porta il Desiderato Risultato Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk ha prodotto il risultato atteso. Nel regione di Kharkiv, l'avversario è stato respinto, e a Donetsk, l'avanzata russa si è rallentata, sostiene. La Russia non ha ancora ottenuto vittorie sostanziali nella sua controffensiva a Kursk. Gli esperti avevano espresso dubbi sulla riallocazione di ampie formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk. La Russia avrebbe ripreso il controllo di 10 su 100 insediamenti occupati.

21:46 "Hanno Paura" - L'Analisi Schietta di Zelensky Sui Alleati Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di essere "spaventato" mentre discute dell'aiuto all'Ucraina per intercettare i missili russi. "Se gli alleati possono intercettare congiuntamente i missili e i droni nel Medio Oriente, perché non c'è ancora una decisione simile per intercettare i missili russi e gli Shahed iraniani nel cielo dell'Ucraina?" ha detto Zelensky a una conferenza a Kyiv. "Hanno paura anche solo di dire: 'Stiamo lavorando su questo.' E questo accade anche quando i missili e i droni si dirigono direttamente verso il territorio dei nostri vicini," ha dichiarato il leader ucraino. "È vergognoso per il mondo democratico."

21:30 La Russia Ha Utilizzato Più di 8000 Droni Iraniani Secondo l'amministrazione di Kyiv, la Russia ha lanciato 8060 droni Shahed iraniani contro l'Ucraina dall'inizio del conflitto. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dall'Iran o dalla Russia. L'Ucraina aveva inizialmente accusato il governo iraniano di fornire i droni suicida alla Russia nell'autunno del 2022.

20:43 Autorizzazione per Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina? Gli Stati Uniti Frenano le Domande A Washington, il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono impegnati in discussioni. C'è un ampio interesse per qualsiasi dichiarazione riguardante l'autorizzazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Secondo fonti del quotidiano britannico "The Guardian", il Regno Unito ha permesso a Kyiv di condurre attacchi con i missili Storm-Shadow. Tuttavia, non è prevista alcuna dichiarazione su questa questione durante l'incontro odierno dei due partner. "Non mi aspetto che oggi venga annunciato l'uso di armi a lungo raggio all'interno della Russia - almeno non da parte degli Stati Uniti," ha dichiarato John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Ha confermato solo che stanno continuando i colloqui con la Gran Bretagna, la Francia e altri alleati riguardo "il tipo di capacità che saranno rese disponibili all'Ucraina." Non ha fornito una risposta chiara alla domanda se il governo degli Stati Uniti avrebbe rivelato eventuali modifiche. "Non intendo impegnarmi in una discussione ipotetica su ciò che potremmo o non potremmo dire in un determinato momento."

Data la situazione, è importante affrontare le tensioni in aumento intorno al conflitto ucraino. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver conquistato un altro villaggio, Yelannoe Pervoe, vicino alla città strategicamente vitale di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Questo movimento segue l'obiettivo principale della Russia, come dichiarato dal Presidente Vladimir Putin, di catturare la regione industrialmente cruciale del Donbass, che include Donetsk. D'altra parte, l'Aeronautica militare ucraina ha segnalato numerosi attacchi di droni dalla Russia, causando danni significativi a Odessa e altre aree, indicando che il conflitto continua ad intensificarsi.

