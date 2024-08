- La Russia riporta combattimenti in corso nella regione di Kursk

Le forze russe continuano a combattere contro l'avanzata delle truppe ucraine nella regione di Kursk, secondo il ministero della Difesa russo a Mosca. Le autorità hanno elevato lo stato di emergenza esistente nella regione di frontiera russa con l'Ucraina a emergenza nazionale.

I tentativi ucraini di avanzare profondamente nella regione di Kursk sono stati respinti con aerei e artiglieria, secondo il rapporto militare di Mosca. Dal'inizio dell'attacco ucraino di martedì, le truppe di Kyiv hanno perso fino a 945 soldati e 102 unità di equipaggiamento corazzato, tra cui 12 carri armati. È stata menzionata anche l'equipaggiamento militare occidentale. Cinque veicoli da combattimento Stryker di origine statunitense sono stati apparentemente distrutti.

Non è stato menzionato l'equipaggiamento tedesco nel bollettino. I dati militari russi non sono verificabili da fonti indipendenti. Secondo il ministero, ci sono stati combattimenti in diversi insediamenti nella regione di Kursk, compreso il western parte della città di Sudja. In sole 24 ore, le forze ucraine hanno perso 280 uomini e 27 unità di equipaggiamento. Non ci sono state relazioni ufficiali sulle perdite russe, ma i blogger militari hanno confermato la morte di molti soldati.

Il ministero: la distruzione delle truppe ucraine continuerà

Secondo il ministero, la regione ucraina confinante di Sumy ha ricevuto anche attacchi aerei e missilistici. "L'operazione per distruggere i gruppi delle forze armate ucraine continuerà", ha detto l'agenzia.

In Ucraina, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha risposto all'avanzata nella regione di Kursk dicendo che la Russia ora sentirà la guerra stessa. Kyiv non ha ancora fornito dettagli sull'attacco. L'Ucraina si sta difendendo dall'invasione della Russia da quasi due anni e mezzo e ha ripetutamente attaccato il paese confinante con droni e missili come parte della sua campagna difensiva. Un'operazione terrestre su larga scala da parte delle truppe regolari, come sta accadendo attualmente a Kursk, si verifica per la prima volta.

Il conflitto in corso nella regione di Kursk ha sollevato preoccupazioni per un potenziale ampliamento della guerra oltre le regioni di frontiera. Gli scontri in corso tra le forze russe e ucraine hanno comportato perdite significativi da entrambe le parti, con la Russia che ora sta subendo l'impatto maggiore della guerra nel proprio territorio.

